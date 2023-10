Borzongás a múzeumban címmel nem először szervezett rendhagyó esti tárlatvezetést a Magyar Természettudományi Múzeum Bakonyi Természettudományi Múzeuma, mivel mindig nagy rá az érdeklődés. Ezúttal is sokan vágytak a kissé rémisztő élményre. Felnőttek és gyerekek egyaránt örömmel, figyelemmel hallgatták az éjszakai életmódot folytató állatokkal kapcsolatos érdekességeket, hiedelmeket. Kedvükért boszorkánnyá váltak a múzeum dolgozói, pontosabban csak a halloweeni ismeretterjesztő programhoz öltöztek, ilyesmit szívesen bevetnek a tudomány népszerűsítése érdekében.

Egyetlen zseblámpa és némi jelzőfényt jelentő mécsesek – a szerény megvilágítás különös, szokatlan éjszakai élményt biztosított a kiállítótérben. Szó esett közben a pókok eltaposásával járó balszerencséről, az arachnofóbia, azaz a pókiszony eredetéről. A génjeinkbe ivódott és hasznos is evolúciós okokból vagy azért félünk a nyolclábúaktól, mert a baj- és bájitalkeverők társainak tartjuk őket? Mindkettő egyszerre lehetséges. Miközben ezen töprenghettek a látogatók, éjszakai állatok hangjai elevenedtek meg. Ki kellett találni, kik lehetnek a gazdáik, kiktől származhatnak. Például a különböző bagolyfajok hangjainak különbségét kiválóan lehetett érzékelni. Az ijesztő állathangok mellett – mint a medvéé, a jávorszarvasé vagy a borzé – persze akadtak a fülnek kellemes dallamot jelentőek is, a fülemüléé és a mezei tücsöké. Emellett a jelenleg is látogatható, Ausztrália – az elszigetelt kontinens című időszaki kiállítás kacagójancsijának és koalájának a hangja is színesítette az estét.

A génjeinkbe ivódott az arachnofóbia, azaz a pókiszony és hasznos evolúciós okokból vagy azért félünk a nyolclábúaktól, mert a baj- és bájitalkeverők társainak tartjuk őket? – erről is szó esett az esti programon Fotó: BTM, Barabás Ádám

Az évről évre megszervezett Borzongás a múzeumban című programra mindig hatalmas az érdeklődés, mert a látogatók ilyenkor a múzeumnak egy kicsit más arcát ismerik meg, tudtuk meg Sinigla Mónika igazgatóhelyettestől.