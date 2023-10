Olvasóink kérésére megkerestük a Mohu MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-t, az új hulladékgyűjtési rendszer felelősét és a kérdések mellett válaszait, a szolgáltató tájékoztatását közöljük.

− A tejek és a tejes italok dobozai mellett a gyümölcsleves dobozok is kivételt jelenteken, tehát azok sem lesznek visszaválthatóak?

− Igen, az úgynevezett kompozit, azaz több anyagfajtát is tartalmazó (terapack) csomagolások továbbra is a szelektív kukába dobhatóak, nem részei a visszaváltási rendszernek.

− A műanyagflakonokban és az üvegekben boltokban árult szörpök palackjai is betétdíjasok lesznek?

− Igen, a jogszabály úgy határoz, hogy a tej és tejalapú italtermék kivételével a fogyasztásra kész vagy koncentrátum italtermékek csomagolása is visszaváltási díjas lesz.