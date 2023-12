Lélegzetelállító panoráma tárult elénk Opatijában, amikor megérkeztünk a tengerparti Istra szállodába. A sós levegő, a tenger, ami a jugo és sirocco szélben morajlott, hullámzott, azonnal egy kiadós fürdőzésre csábított. Aztán a kitűnő vacsora után nyakunkba vettük a várost, mely gyönyörű arcát mutatta adventkor is. Minden fényárban úszott, a város, mint a Monarchia legnépszerűbb üdülőhelye megőrizte kivételes eleganciáját, a békebeli hangulat érzékelhető volt, pompás hotelek, villák sorakoztak egymás után, a szépséget fokozta a Lungomare, a varázslatos tengerparti sétány. Pezsgett az élet az utcákon és a vendéglátóhelyeken is, ahol a hangulat és a tömeg a nyarat idézte, a pálmák törzsére is fényfűzért fontak, mindehhez a város mentén húzódó tenger mesés keretet adott.

Mesevilágot idéző dekorációk

Az Angiolina Park, mely Opatija és egyben Horvátország egyik leghíresebb parkja, az ünnepi dekorációval, fényekkel karácsonyi mesevilágot idézett. Sok magyar emléket idéz a közeli Fiume, ahol lenyűgöző látványt nyújtott a 2000 éves római kapu, a történelmi belváros, ott lehet látni Baross Gábor, a Budapest-Fiume vasútvonal építtetőjének öntöttvas emléktábláját is a Transadria nemzetközi szállítmányozási cég belvárosi épületének a falán.

A székesegyház régi időket keltett életre, ugyanis Jókai Mór író fogadott lánya, Róza ott ment feleségül Feszty Árpádhoz. Fiume pompáját, egyediségét emeli az Adria palota, a szállodasor, benne a legendás Európa hotellel, az egykori Deák Ferenc sétány, a Ganz-Danubius hajógyár, ahol a Szent István csatahajó is készült, valamint az égbe nyúló Tengerészeti Akadémia.

Tengerparti sétány, sziklákkal

Fiuméból Opatijába közlekedve érdemes sétára váltani az egykor halászfaluban, a festői Voloskóban, ahol a 12 kilométeres tengerparti sétány, mely egészen Lovranig tart, a tengerparti panorámával, a bronzkorlátokkal, kandeláberekkel páratlan szépséggel ajándékozza meg az embert. Séta közben lehet látni Szegő Kálmán egykor szanatóriumát is, ahol a híres személyiségek gyógyultak. A pompás látványt fokozzák a sziklák repedéseiben élő 200-300 éves voloszkói tölgyek, melyekről könyvet is írtak, és akár 200 kilométeres széllökéseknek is ellenállnak. Lenyűgöző látványt nyújtott a gyönyörű Angiolina Villa, amit egy fiumei patrícius építtetett felesége emlékére, és abban mások mellett Rudolf trónörökös özvegye, Stefánia főhercegnő is lakott egykor.