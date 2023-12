"A felhívásra örömmel keresgéltem elő a legkedvesebb, nagyon féltett díszünket, a tenyérnyi, ötven éves üvegpingvinünket. Négy unokánk van, már nem is kicsik, de még most is az az első, hogy a fán megkeresik, hol kapott helyet. Kedvencek az apró gyufásdoboz Mikulások is. Tán tíz éve már, hogy a nyugdíjasklub tagjainak készítettem harminc-negyven darabot. Az éjszaka békés csendjében darabolva, vágva, ragasztva, türelemmel és sok szeretettel" – írta Csuba Erzsébet Ajkáról.

Üvegpingvin

Forrás: olvasó

Tükrös felületű üveggömböket, kézzel festett, akasztós fafigurákat nézegethettek a mai felnőttek gyerekkorukban a karácsonyfákon, adventkor a lakásban. Érdemes ezeket a régi díszeket elővenni. Emlékeket idéznek, egyedi formájúak, mintázatúak és a környezetvédelmet szolgálják, ha újra és újra használjuk ezeket. Nem muszáj újakat venni, a többit meg kidobni. Előkereshetjük a gomba, a toboz és a jégcsap alakút. Ezek a retró és antik figurák manapság keresettek, értékük megnőtt, no meg a nosztalgia hatása sem lebecsülendő. Igényes kidolgozás, egyedi forma, festés és persze a családi történetek, amiket felidéznek.

