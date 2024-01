A napokban Budapesten is megjelentek az északról érkező csonttollúak, nagy csapataik mozognak a Városligetben, a járókelők nagy csodálkozására. A madárfaj roppant bizalmas, a város fáit használják pihenőhelyként, majd továbbsurrannak a közelben álló ostorfákra, ahol előszeretettel dézsmálják a sötétbarna színű terméseket. A madarakat ez vonzotta ide, hiszen egyik fő táplálékuk a tél folyamán. Továbbá kedvenc csemegéik a madárberkenye tűzpiros bogyói, de a csipkét sem vetik meg. Inváziójuk idején gyakran jelennek meg olyan kertekben, ahol a fán maradtak az almák, mert ez is az egyik kedvelt táplálékuk. Mindig olyan helyen bukkannak fel és tartózkodnak huzamosabb ideig, ahol a táplálékukat jelentő termések mellett a víz is jelen van, mert sokat isznak a csonttollúak. A budapesti Margit-szigeten található meleg víz még a téli hidegben sem fagy be, a közelében pedig rengeteg az ostorfa.

A csonttollúak nevüket a szárnyaik végén található elszarusodott, élénk színű, viaszfényű csonttollakról kapták. Népi nevei fenyőmadár, selyemfarkú, selymeg.

Csapatosan mozognak, rep­tük gyors, a seregélyekre emlékeztetők. Cirregő hangjuk azonban felfedi inkognitójukat, érdemes a téli hónapokban figyelni e hangra. Rendkívül bizalmas természetű madarak, ha a táplálkozó csapatot megpillantjuk, közvetlen közelükbe kerülhetünk, így akár egy jó felvételt is készíthetünk a messzi északról hazánkba látogató szépséges vendégről.