A szoborszerű csodás látványról zirci olvasónktól, Péczi Katalintól kaptunk fotókat, aki nemrégiben elment a Bakonynána közelében lévő népszerű kirándulóhelyre. Sok túrázót látott, és másoknak is ajánlja, mínuszokban is ezt a helyet, de figyelmeztetett arra, hogy könnyen beszakadhat a jég, meg is történt, amikor ott járt. Nem nagyon lehet a kövek között mászkálni tapasztalatai alapján, mert nem látszik, hol van jég, ami beszakadt már.