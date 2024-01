A cég állítja, hogy a gyártók szerepe is óriási, hiszen saját kutatás-fejlesztésüknek köszönhetően számos további termék kapcsolódhat be a körkörös gazdaságba. Szikkasztóik, víznyelő aknáik újrahasznosított műanyagból készülnek, és egyben újrahasznosíthatók, a klímaváltozás miatt egyre fontosabbá váló esővízkezelésben segítenek. A vállalat 2025-től eleget tesz a zero landfill waste elvnek, tehát nem kerül majd hulladéklerakóba a tőlük származó hulladék. A használt ivóvíz-, szennyvíz- és gázcsöveket visszaváltják. Részt vettek a tervezésben, ami lehetővé tenné, hogy újrahasznosított műanyagból készüljön út, aszfalt helyett óceánból összegyűjtött szemétből.

Olvasónk a tejfölös-, joghurtos-, krémtúrós dobozok esetében is hasonlót képzelne el. Ám a műanyagok nem egyformák. Laczkó Boglárka veszprémi fenntarthatósági szakértő elmondta, hogy vásárlóként arra ügyelhetünk, hogy csak annyi tejterméket vegyünk, amennyi biztosan elfogy, ne kelljen maradékot kidobni. Lehetőleg piacra járjunk, ahol üvegbe csomagolják az ilyen árut. Ha mégis műanyagban veszünk, igyekezzünk a tejfölöspoharat felhasználni más célra, vagy ajándékozzuk olyannak, akinek jól jön, például palántaneveléskor. Persze túl sokra senkinek sincs szüksége, ilyenkor az a helyes, ha kiöblítve a szelektív gyűjtőbe tesszük. Remélhetőleg újrahasznosul, ám ahogy a csövekkel foglalkozó cég is hangsúlyozza, sokféle műanyag van, és a gyártó felelőssége az újrafeldolgozás, a visszagyűjtés elősegítése. Sajnos jelenleg sokan simán a kukába, a vegyes szemét közé dobják a tejtermékes műanyag edényeket, ezekre még nincs kötelező visszaváltási rendszer.