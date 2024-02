– Szervezetünk ősi képességeit aktiválja a jeges dézsába való beleülés, szabad vizekben történő merülés. Ez a látványosabb, elsőre borzongatónak tűnő része annak, amivel megbarátkoztam. Jó okom volt rá. Persze a kihűlés veszélyei mellett a legtöbben a megfázásra, a felfázásra gondolnak, igazából viszont számos előnye van a hidegterápiáknak. Engem az motivált, hogy nagyon fázós voltam, sokkal több takarót húztam magamra az ágyban, több pulóvert vettem magamra, mint mások. Ráadásul októbertől áprilisig szinte folyamatosan náthás voltam, vacak immunrendszerem miatt nehezen múltak el a felső légúti betegségeim, ólmos fáradtság kínzott nyárestéken is, ha egy kicsit hűvösebb volt. Öt éve ezen változtattam – mondta el a zirci Péczi Katalin.

Péczi Katalin kiemeli, hogy fontos szabályai vannak, mennyi ideig tesszük ki magunkat ennek a hatásnak és utána hogyan melegítjük fel magunkat

Fotó: családi

Azzal kezdte, hogy a napi zuhanyzás végén harminc másodpercre teljesen hidegre állította a csapot. Már ez nagyon jó hatású, érdemes mindenkinek kipróbálnia. Aki ezt megteszi, rájön, hogy kellemes, felélénkít, ugyanakkor ellazít. Kati ennél tovább ment, reggelente hálóingben kimegy az erkélyére tíz percre, ősszel és télen is. Sorban megoldódtak az előbb említett gondjai, lekerültek róla a duplán hordott vastag zoknik, sokat fogyott. Megszokta a szervezete a hideg elviselését, aminek fiziológiai oka is van. Helyreállt a hőszabályozása.

Csatlakozott többször a téli Balatonban fürdőzőkhöz (hasonló eseményekről oldalunkon mi is rendszeresen beszámolunk), és megtanulta, hogyan lehet biztonságosan, a szervezetet, a keringést felkészítve hideg vízbe merülni. S annak is fontos szabályai vannak, mennyi ideig tesszük ki magunkat ennek a hatásnak, illetve utána hogyan melegítjük fel magunkat. Ilyenkor egyébként a testünk, hogy védje a törzsben elhelyezkedő létfontosságú szerveinket a túlzott lehűléstől, a kezeinkben, a lábainkban összehúzza az ereket, az erek körüli izmok összehúzódnak, ezzel mérsékelve a törzs irányába a hideg véráramot. Katalin a mostani téli szezonban már azt is meg merte tenni, hogy a Bakonynánához közeli szurdokban, a Róma-fürdő vízesése alatt megmártózott. Amikor vastag volt a hó, amikor befagyott a patak, akkor is belement a Gaja medrébe. Mikor jeget kellett törni, jól jött, hogy egy ismerőse csatlakozott a kalandhoz. A csobogást másképp figyelhette, mint a kirándulók, hiszen a jeges vízben kiélesedik az érzékelés. Okosan felmérte persze erejét, megtervezte szinte minden lépését, mozdulatát, mivel mikor mennyi időt tölt.

Amikor vastag volt a hó, amikor befagyott a patak, akkor is belement patak medrébe

Fotó: családi

– Rácsodálkozhatunk egy ilyen élmény során, milyen szélsőségek elviselésére képes a szervezetünk, s a bátorság ajándéka ilyenkor a stressz-szint csökkenése is. Jó megélni, hogy alkalmasak vagyunk erre. Kocogáskor, túrázáskor, gyalogláskor is gyakran csak egy trikóban, bikinifelsőben vagyok télen rövidebb-hosszabb ideig, akkor is, ha a Papodra menet a szembejövők úgy néznek ki, mint akik sarki expedícióra indulnak. Csak a szervezetem finom jelzéseire figyelek ilyenkor, ez annyi pluszt ad – hangsúlyozta Kati. A bakonyi hidegtapasztalatok neki azt jelentik, hogy a zajosabb, közös balatoni csobbanások után, amelyeken kellő gyakorlatot szerzett, már az erdő mélyén egyedül is megéli a merülést, magára, a természetre hangolódva figyel teste természetes, ösztönös működésére. Ehhez az kell, hogy bízzon a saját szervezetében, és az egyik haszna a patakban fürdésnek, hogy utána ez magától értetődővé válik.

Régen eleink még belehemperegtek a hóba mosdásképp

Fotó: családi

– Régen eleink még belehemperegtek a hóba mosdásképp, mi attól is ódzkodunk, hogy a reggeli harmatos réten mezítláb sétáljunk, pedig egészségünk érdekében szinte muszáj lenne. Közben hangosan kimondhatnánk, hogy nem fogunk megfázni ettől. Persze az ilyesmiből se kell túl sokszor túl sok, ahogy az edzésmennyiségnél is meg kell találni a helyes arányt – szögezte le zirci olvasónk.