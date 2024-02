Több mint negyvenen vettek részt az egész országból a szombati a csobbanáson, amit ezúttal is speciális légzés, bemelegítő parti torna előzött meg, majd a fürdés után a visszamelegedés is a parton történt.

Fotó: Kovács Erika

A résztvevők arról beszéltek, hogy nagyon élvezték a fürdőzést, Pribék István tréner, a csapat vezetője pedig most is garantálta a biztonságos, vezetett, élvezetes csobbanást, majd a fürdőzés után szokása szerint forró teát, kávét és stílusosan Balaton szeletet kínált. A mólónál most is sokan nézték meg kabátban, sapkában a téli balatoni fürdőzőket, és azt mondták, „ők bizony soha nem lennének képesek erre”.