A Győrt és Veszprémet összekötő 82-es főút leinkább veszélyes szakaszának tartják sokan a cseszneki szerpentinnek nevezett részt, többen pedig épp a kanyargós, meredek útvonalat élvezik, olykor szabálytalanul is, a motorokat annyira bőgetve, hogy az felerősödve hallható a vár alatti, egyébként nyugodt, de emiatt zajos faluban. Írtunk is arról nemrégiben cikkünkben, hogy a balesetek nyomait, a szalagkorlátok sérüléseit itt is javítani kell. Arról kevesebb szó esik, hogy szép látványt nyújt az autózás errefelé. Olvasónk így véli, épp ezért tűnt fel neki az említett változás.

A cseszneki szerpentinnél a kőrispusztulásnak nevezett betegség miatt lettek veszélyesek a forgalomra a fák, amelyeket a 82-es főút melletti terület tulajdonosa, az erdőgazdálkodó szakemberekkel kivágatott

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. lapunknak válaszként elküldött tájékoztatása szerint a 82-es főút kérdéses szakasza mellett magántulajdonú, úgynevezett üzemtervezett erdő található, tehát a fakitermelési munkákkal érintett erdőrészletek nem társaságuk kezelésében vannak. Az szintén szerepelt a közleményben, hogy ,,a földrészletre bejegyzett erdőgazdálkodó érvényes erdőterv birtokában, az erdőtervben előírt fahasználati módokat végzett erdészeti szakszemélyzet iránymutatása mellett". A fakitermelési munkák során a jogosult erdészeti szakszemélyzet a területen a közúti gépjárműforgalmat veszélyeztető fák kivágását is elvégeztette.

A forgalomra veszélyes fák zömét az úgynevezett kőrispusztulás érintette. Ez a betegség sajnálatos módon a magas kőrisegyedek gyökérzetének, lombkoronájának visszafejlődését okozza. A pusztuló, legyengülő fák kiszámíthatatlan módon, nagyobb széllökések alkalmával gyakrabban, de akár maguktól is kidőlnek. A kőrispusztulás a gyökerek felől tőkorhadást is okoz, viszont a törzsön és a lombkoronán a gyökérzet korhadására utaló jel csupán külső szemrevételezéssel nem észlelhető – áll a szerkesztőségünkbe eljuttatott tájékoztatásban.