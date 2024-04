Több testület ügyében is számíthatnak egy-egy választó szavazatai, az európai parlamenti képviselőkről, a települések polgármestereiről, helyi önkormányzati képviselőkről, a nemzetiségi önkormányzatok képviselőiről, a vármegyei közgyűlési mandátumokról dönthetünk most. Veszprém vármegyében 217 település vonatkozásában. Ezek közül 7 10 ezer lakos feletti, 210 10 ezer lakos alatti. A tízezres lélekszám felettiek: Ajka (22 658; 14), Balatonalmádi (8320; 11), Balatonfüred (11 106; 11), Pápa (23 213; 14), Tapolca (12 241; 11), Várpalota (16 128; 11) és Veszprém (43 357; 17). A zárójelekben a választópolgárok száma és a képviselő-testület létszáma szerepel.

A járási székhelyek és a további Veszprém vármegyei városok esetében is közzétesszük ezeket a számokat: Berhidán 4594 választópolgár dönthet 8 képviselőről, Badacsonytomajban 1897-en 6 képviselőről, Balatonfűzfőn 3788-en 6 képviselőről, Balatonkenesén 2291-en 6 képviselőről, Devecserben 3549-en 6, Herenden 2910-en 6, Sümegen 4823-an 8, Zircen 5349-en 8 képviselőről.

A Veszprém vármegyei közgyűlési mandátumok száma 17.

Kampányidőszak – Elkezdődött az aláírások, az ajánlások gyűjtése

A jelöltek és jelölőszervezetek megkezdhették az ajánlások gyűjtését. Az európai parlamenti választás vonatkozásában a pártok a Nemzeti Választási Iroda által kiadott aláírásgyűjtő íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. A listaállítás feltétele az európai parlamenti választásra 20 ezer választópolgár aláírásával hitelesített érvényes ajánlás leadása, melynek határideje május 3., péntek 16 óra.

Polgármesterjelöltet, egyéni listás és egyéni választókerületi jelöltet, valamint települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet ajánlani az illetékes helyi választási irodától igényelt ajánlóíven lehet. Az említett jelöltek esetében a jelöltek bejelentésének határideje május 6., hétfő 16 óra.

A vármegyei lista és a területi nemzetiségi lista esetében a területi választási iroda által kiadott ajánlóíveken gyűjthető ajánlás. A vármegyei lista, valamint a területi és országos nemzetiségi lista bejelentésére május 7-én, kedden 16 óráig van lehetőségük a jelölőszervezeteknek.

Az EP-választáson azok a pártok állíthatnak listát, amelyek május 3-áig 20 ezer érvényes ajánlást gyűjtenek össze. Polgármesterjelölt az lehet, akit a 10 ezernél kisebb lakosú településeken a választópolgárok legalább 3 százaléka, a 10 ezer lakost meghaladó, de 100 ezernél kevesebb lakosú településeken 300 választópolgár, a 100 ezernél több lakosú nagyvárosokban legalább 500 választópolgár ajánl.

Átjelentkezés, mozgóurna, névjegyzékbe vétel, kérelmek

Átjelentkezéssel és mozgóurna-igényléssel kapcsolatos kérelmek az európai parlamenti, a helyi önkormányzati, illetve a nemzetiségi önkormányzati választásra vonatkozóan nyújthatók be. A választópolgárok kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, amely kizárólag az Európai Parlament képviselőinek választására terjed ki.

Átjelentkezni május 31-én, pénteken 16 óráig van lehetőség. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán a választópolgárok kizárólag a tartózkodási helyük szerinti településre jelentkezhetnek át, az Európai Parlament tagjainak választásán bármely településre lehetséges az átjelentkezés.

A kampányidőszak a választás napjáig, június 9-én, vasárnap 19 óráig tart.

Aki egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni szavazni, mozgóurnát kérhet. Mozgóurna iránti kérelem a szavazás napján, vagyis június 9-én, vasárnap 12 óráig nyújtható be.

Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet kizárólag az EP-választás vonatkozásában lehet benyújtani május 31-én, pénteken 16 óráig.

Azok a magyar állampolgárok, akik sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában nem rendelkeznek lakcímmel, legkésőbb május 15-én, szerdán 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket vagy adataik módosítását a 2024. évi általános választásokra kihatással, és sikeres regisztrációjukat követően levélben szavazhatnak. Magyarországi lakcímmel rendelkező, más európai uniós tagállam állampolgárai május 24-én, pénteken 16 óráig adhatják be névjegyzékbe vételi kérelmüket, amennyiben az Európai Parlament magyar képviselőire szeretnének szavazni.

A magukat valamely 13 magyarországi nemzetiséghez tartozónak valló választópolgárok továbbra is kérhetik felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. A nemzetiségi névjegyzékbe vétel iránti kérelem május 31-én, pénteken 16 óráig nyújtható be. Szintén eddig a napig kérhető a névjegyzékből való törlés iránti kérelem.

A fogyatékkal élő választópolgároknak május 31-én, pénteken 16 óráig van lehetőségük Brailles-írással ellátott szavazósablont igényelni, emellett június 5-én, szerdán 16 óráig kérhetik akadálymentes szavazóhelyiség biztosítását.

A kérelmek benyújthatóak elektronikus úton, online azonosítással a www.valasztas.hu oldalon, valamint személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában. A mozgóurna igénylését és a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők regisztrációs kérelmét elektronikus úton, online azonosítás nélkül és postai úton is be lehet nyújtani bármelyik helyi választási irodához.

Szavazás június 9-én – Előtte mintegy egy hónappal lehet hivatalos jelöltlista

A Nemzeti Választási Iroda működteti a Kit ajánlottam? (KITAJ) elnevezésű ajánlás-ellenőrzési szolgáltatását. A választópolgárok ellenőrizhetik, melyik jelöltet vagy listát támogatták aláírásukkal a választások ajánlási időszakában.

A nyilvántartásba vett jelöltek listája a választási irodák vizsgálatai nyomán május 10–11-én válhat véglegessé, azaz ekkor tudhatjuk meg, hogy pontosan kiknek a neve szerepel majd a szavazólapokon.

Nyomtatott lapunkban, a Naplóban, internetes felületünkön, a veol.hu-n és közösségi oldalunkon a továbbiakban is igyekszünk praktikus információkkal szolgálni a 2024-es önkormányzati és európai parlamenti választások kapcsán, ezzel szeretnénk segíteni, hogy élhessenek demokratikus jogaikkal.