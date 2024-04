Attól rafináltak az álállást kínáló adathalász üzenetek, hogy ha nem figyelünk oda, akkor rutinból megnyitjuk azokat, hiszen olyan sokat kapunk ismerőseinktől, ezek közé férkőzhet a csalóké. Pláne nagy a baj, ha kapkodás miatt, mivel sietünk épp valahova, rákattintunk az abban lévő linkre. Nemcsak azért károsak az ilyen átverések, mert esetleg hitegetnek olyan embereket, akiknek épp nincs vagy nem megfelelő a munkájuk, hanem veszélyesek is, a zsebünk bánhatja, ha beugrunk az ilyen trükköknek. Adatainkat, kódjainkat, pénzünket szerezhetik meg általuk, vírussal fertőzhetik meg digitális eszközeinket.

Ilyen egy álommunka ígérete tádzsikisztáni számról. Ezt a kamuajánlatot kapta zirci olvasónk a telefonjára

Fotó: Rimányi Zita/Napló



A hamis számlák, csomagok, a csalók ezekről szóló üzenetei már mindennaposak. Az álállást hirdetők miatt ugyancsak résen kell lenni, úgy tűnik, teleszórják ajánlataikkal Veszprém vármegyét is. Bárki, akinek van telefonja, kaphat ilyen kamu üzenetet, erre figyelmeztetnek a fogyasztóvédők is.

Rugalmas részmunkaidő, extra jövedelem, mindenféle tapasztalat nélkül megtanulható feladat heti négyszáz euróért – ilyen tartalmú üzenetet kapott telefonjára kenyai számról és netes közösségi oldalára is hajmáskéri olvasónk, korábbi cikkünkben megírtuk, miért lett neki gyanús. Zirci olvasónkat azzal kecsegtették egy tádzsikisztáni számról, hogy cégbővítés miatt sürgősen felveszik, online, egyszerű munkára, amihez elég a telefonja, és napi nyolcezer forintot kap, azonnali fizetéssel, na meg még jutalmat is, miközben akár el se kell hagyni az otthonát, sőt, bárhonnan végezheti a munkát, ami persze nem létezik.

Ha magyartalan az üzenet megfogalmazása, ha hol tegezik, hol magázzák benne, akkor az valószínűleg fordítóprogrammal készült. Legyen ez gyanús, sőt minden, amit kéretlenül kap! Inkább keresse meg azt közvetlenül, a hazai számán, akitől úgy véli, hogy megkeresését kaphatott. Egy plusztelefon nem árthat, de ne hívjon külföldi, ismeretlen számot!

A legfontosabb tanácsaink pontokba szedve: