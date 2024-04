Rugalmas munkaidő, részmunkaidő, extra jövedelem, mindenféle tapasztalat nélkül megtanulható feladat, heti négyszáz euróért – ilyen tartalmú üzenetet kapott telefonjára és netes közösségi oldalára is hajmáskéri olvasónk, Vörös Roland. Azonnal feltűnt neki, hogy a feladó telefonszáma azt mutatja, külföldről érkezett az SMS. Konkrétan Kenyából, ugyanis +254 az előtagja. Ezért lett rögtön gyanús neki a kecsegtető ajánlat, és ebből ered az első tanácsunk: furcsa üzeneteknél ellenőrizze a feladó számát, az előtagra rá lehet keresni az interneten, kiderül, melyik országról van szó. Az is valószínű, hogy már többen rájöttek, az adott számról kamuhirdetések érkeznek, ezért ezt jelzik a neten másoknak. Ezért is fontos a szám ellenőrzése, ezt tanácsolják a fogyasztóvédők is.

Ezt a magyartalan szövegezésű üzenetet kapta telefonjára egy kenyai számról hajmáskéri olvasónk

Fotó: Vörös Roland/Forrás: olvasó



Nekünk az állást kínáló SMS magyartalan megfogalmazása szúrt szemet, valószínűleg fordítóprogrammal fordították le az eredetit. S tudni kell, hogy nincs ingyenebéd, a túl szép, nem eléggé konkrét ajánlatok mögött mindig valamiféle átverés szándéka lapul. Ebben az esetben egy linkre kellett volna rákattintani, amit persze olvasónknak esze ágában sem volt megtenni. Ezek általában adathalász vagy vírust terjesztő felületekre vezetnek. Az pedig már végzetes óvatlanság, ha bármiféle adatunkat, főleg, ha a bankszámlakódjainkat megadjuk. Pláne ne utaljunk pénzt ismeretlen, nem azonosított feladó felszólítására! Erről már írtunk korábban is cikkünkben.

A havi több mint hatszázezer forintnak megfelelő, távmunkáért járó fizetésnek nem szabad ilyen módon beugrani! Viszont megtehetjük, hogy az ilyen üzeneteket a közösségi oldalon erre felajánlott módon jelentjük, hogy károsak, kéretlenek vagy veszélyesek. Vörös Roland így tett, és megmosolyogtatónak tartja az ajánlatot, ami szerinte biztosan álállás. Minden alkalmat megragad arra, hogy ismerőseit erre figyelmeztesse, mert nem mindenki gyakorlott az online világ csapdáinak elkerülésében.

