Nem könnyű emberi léptékünk kisszerűségének hiábavaló állandóságkeresésével megbirkózni, de az idő múlásából adódó különbségek felfedezésébe öröm vegyülhet. A percek továbbpergésének megállítása fotózással illúzió, de a legkönnyebb megoldás a nosztalgiázásra. Az ,,ilyen volt, ilyen lett" képpárok okozhatnak boldogságpillanatokat. Vármegyénket ábrázoló archív képek nyernek új értelmet, ha melléjük tesszük a jelen állapotot rögzítőt. Nyugtázhatjuk elfogadóan: csak a változás állandó. Újrafotóztuk archív fényképek helyszíneit már Zircen, és egy evangélikus tiszteletes segítségével Bakonytamásiban, majd Olaszfaluban a templomnál.

Arra biztatjuk olvasóinkat, hogy a családi albumok alapján állítsanak össze hasonló ,,régen és most" képpárokat, küldjék el azokat lapunknak a [email protected] címre.

A cseszneki Vár út a régi iskolaépülettel 1966 tavaszán és idén áprilisban

Fotó: Napló archív, Rimányi Zita

A Naplóban 1966 tavaszán, 58 éve egy úgynevezett képalá jelent meg, azaz kép önmagában rövid szöveggel. "Épülő új lakóházak a cseszneki vár tövében. Cseszneken is divatba jön a félemeletes és az emeletes lakóház" – ezt olvashatták lapunk hasábjain. A napokban Cseszneken, ezen a helyen készített fényképen, a jobb szélén szintén látszik az egykori katolikus iskola épülete, mellette most a faluház áll, benne működik a polgármesteri hivatal. Látszanak innen a cseszneki vár büszke falai is.

A cseszneki Aranyos-patak feletti híd a családi házakkal a 90-es évek elején és most

Fotó: Amberger Károly, Rimányi Zita

A cseszneki főtéren az Aranyos-patak hídja felé fordulva készített képet Vár úton lévő családi házakról a 90-es évek elején Amberger Károly. Télies, havas időben, "csak" mintegy harminc esztendeje. Ez egy emberöltőnyi idő, de a villanypózna hasonlóan néz ki most is, viszont sokkal több a lombozatot növesztett fa a fotón, ami az idei tavaszi állapotokat mutatja. A helyiek a családi házakat, amik nem sokat változtak, esetleg új tetőt kaptak, azokról a családokról nevezték el, akik benne laktak, laknak.