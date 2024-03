Újrafotóztuk archív fényképek helyszíneit Zircen, Bakonytamásiban és már Olaszfaluban is. Az ,,ilyen volt, ilyen lett" képpárok sorában az utóbbiaknak egy fájdalmas péntek évfordulója is aktualitást ad.

Az olaszfalui templomkert és a hősi emlékmű egykor és most

Fotó: Fortepan/Karabélyos Péter, Rimányi Zita

Nem könnyű emberi léptékünk kisszerűségének hiábavaló állandóságkeresésével megbirkózni, de az idő múlásából adódó különbségek felfedezésébe öröm vegyülhet. A percek továbbpergésének megállítása fotózással illúzió, de a legkönnyebb megoldás a nosztalgiázásra. Az ,,ilyen volt, ilyen lett" képpárok okozhatnak boldogságpillanatokat, valamint a vármegyénket ábrázoló archív képek nyernek új értelmet, ha melléjük tesszük a jelen állapotot rögzítőt. Nyugtázhatjuk elfogadóan: csak a változás állandó.

Olaszfaluról két 1957-ben, a templomnál készült fényképet találtunk, az egyiken jól látszik a háttérben az emlékmű "Hősi halottaink" felirata, a dátum is (1914-1918) és a helybeliek neveinek szomorú listája. A fotózás célja családtagok közös megörökítése lehetett, azt nem tudjuk, miért választották épp ezt a helyszínt, erre kirándultak, a templomban ünnepeltek, esetleg emlékezni érkeztek.

A jelenlegi helyzettel összehasonlítva az akkorit, az a legszembetűnőbb változás, hogy az emlékmű máshova került, áthelyezhették. Így tudják a ma a faluban élők is hallomásból. No, nem messze került a régi helyétől. A templomkertben van, szintén a bejárattól jobbra. Már a II. világháború katonai, polgári halottainak listája is mellette olvasható, sajnos az még hosszabb, mint az I. világháborúban odaveszett olaszfaluiaké. A régi emlékmű helyén pedig most egy fakereszt látszik. Aki tud valami pontosabbat mindezekről, kérjük, jelezze lapunknak!