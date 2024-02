Mintegy másfél évtizedes múltra tekint vissza az Európai Év Fája verseny, ami a fák kulturális és természeti örökségében betöltött szerepére, valamint az emberhez való kapcsolódására hívja fel a figyelmet. Minden évben az európai verseny lezárását követően hirdeti meg a magyarországi Év Fája versenyt az Ökotárs Alapítvány.

Idén is keresik az év fáját, amelyre bárki jelölhet olyan fát, ami egy adott közösség számára valami miatt fontos, különleges

Fotó: Szijártó János

Idén március 22-én, a víz világnapján indul a jelölés, és a madarak és fák napjáig, május 10-ig tart. A szervezők 2024-ben is olyan fák vagy facsoportok nevezését várják, amelyek fontos szerepet töltenek be a jelölő közösség, a környéken élők életében. Előnyt jelent, ha a jelöltet sokan támogatják, őshonos fajt képvisel, közterületen áll, ha életét vagy életterét veszély fenyegeti. Nem számít a faegyed vagy a facsoport szépsége, mérete vagy életkora. A korábbi évekhez hasonlóan a honlapon március 22-től megnyíló felületen lehet beküldeni a nevezéseket május 10-ig, mellékelve a fa vagy facsoport történetét és képeit.

Bárki jelölhet, családok, iskolai osztályok, civil szervezetek, baráti társaságok és munkahelyi közösségek is. Minél többen támogatják a nevezést, annál jobb, hiszen ez bizonyítja, hogy a fa valóban különleges szerepet tölt be a közösség életében. Az Év Fája címet egy fa csak egyszer kaphatja meg, de a versenyben a korábban már jelölt fák is részt vehetnek. A jelöléseket a honlapon regisztrálva, az ott található űrlap kitöltésével, kizárólag online lehet beadni.

Tavaly Veszprém vármegyéből Hosztót, Szigliget illetve a badacsonyörsi Folly Arborétum nevezett be a versengésbe. A több száz éves hosztóti "Öreg tölgyek", a jellegzetes szigligeti Antal-hegyi mandulafa és a Folly Arborétum 118 éves európai ciprusa vett részt az Év fája megmérettetésen. Az országos döntőben a beérkezett szavazatok alapján a 150 éves, 12 méter magas "Szekszárdi Remete Berkenyéje" lett az első.