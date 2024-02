Összeállításunkban tippeket és motivációt szeretnénk adni kezdőknek és újrakezdőknek az életmódváltáshoz, méghozzá a legegyszerűbb és leginkább pénztárcabarát módot választva: irány a szabad levegő!

Hová menjünk, ahol tiszta a levegő?

Bármilyen mozgás közben jelentősen több friss és éltető oxigénhez jut a szervezet. Ez már önmagában is hasznos testnek és léleknek egyaránt, ráadásul kint az ember több mint 30 százalékkal nagyobb teljesítményre képes a benti mozgáshoz képest. A levegő minősége, tisztasága még akkor is jobb a szabadban, ha egy teremben sarkig ki vannak tárva az ablakok. A legjobb levegőtisztaságú területeket a természetes tavak, folyók partján, erdei környezetben, parkokban, fák között találjuk. Vármegyénkben szerencsére bőven találunk erre alkalmas helyszíneket.

Nincs rossz idő, csak rossz öltözködés

Az úgynevezett immuntréningek jelentős hányadát a természetben végzett mozgások adják, ennek oka, hogy a szabadban jobban alkalmazkodik a szervezet, ellenállóbb lesz a vírusok, baktériumok ellen. A test hozzászokik a nehezebb, zordabb körülményekhez, a külső hőmérséklethez, az időjárás változásaihoz. Ne feledjük: nincs rossz idő, csak rossz öltözködés. A téli séta, kinti mozgás, sportolás kitisztítja a tüdőt, oxigénnel tölti fel a szervezetet és beindulnak, javulnak az anyagcsere folyamatok, valamint ezzel együtt a méregtelenítés. Ebből következik, hogy csökken a szervezetben felhalmozott zsír, így rendszeres mozgással a túlsúly is.

Mennyi időt töltsünk a szabadban?

Naponta legalább fél órát. A mozgás, sportolás közben kapott legnagyobb ajándék, hogy az ember szabadnak érzi magát. Ráadásul, amikor a friss levegőn sétál, tornászik, fut, kerékpározik valaki, az sokkal érdekesebb és változatosabb, mint amikor egy futópadon vagy szobabiciklin az órát figyeli. A külső környezet soha nem egyforma, mozgás közben megfigyelhetők az apró változások, részletek.

TIPP! Bevált módszer, ha a megszokott útvonalon csupán az irányt vagy a kört fordítjuk meg, így a figyelem kevésbé koncentrálódik magára a tevékenységre. A tárgyak sem ugyanazok, mint a teremben, érdemes a természetben előforduló „sporteszközöket” - például fatörzs vagy -rönk, ágak, kövek, sziklák, dombok, szintkülönbségek - tudatosan, de mindig a biztonságra törekedve kihasználni.

Érdemes a kint előforduló „sporteszközöket”, például városban a lépcsőt, erdőben a farönköket is kihasználni

Köztéri sportparkok, fitneszgépek

A mozgás a friss levegőn az egyik legjobb dolog, amit a jó közérzetünkért tehetünk. Annak is, aki egyedül indul útnak, és annak is, aki társaságban szervez közös túrákat, programokat, köztéri sporteszközökön gyakorlást. Veszprémben és más településeken is sok helyen találkozhatunk kültéri fitnesz eszközökkel, melyeket érdemes kipróbálni, majd a heti rutin részévé tenni.

A közterületeken lévő fitnesz parkok egész nap ingyen várják a mozgásra vágyókat

A bizonytalanoknak tanácsokkal, motiváló ötletekkel szívesen segítek, bármilyen kérdés esetén forduljanak e sorok szerzőjéhez bizalommal a [email protected] e-mail címen. Ne maradjunk a szobában, hiszen aki sportos életet él, nemcsak egészségesebb, hanem boldogabb is ettől.