Balatonudvari önkormányzata, így mások mellett Sötét György polgármester és Pintérné Mészáros Erzsébet képviselő friss pogácsával, forró italokkal kedveskedett a fürdőzőknek.

− Régóta dolgozunk azért, hogy a Balatont egész évben keressék az emberek, emiatt tartunk egész évben nyitva. Több nemzet büszke lenne, ha ilyen tava lenne, vélekedett Nagy Attila, a bisztró egyik tulajdonosa. Szerinte az előrelépéshez a mostanihoz hasonló programokra és összefogásra van szükség. Ezúttal 26 étterem és a jegesmedvék fogott össze a Balatonért, akiknek szívügye a tó a nyári szezonon kívül is. Nagyon jó ötlet az is, hogy a hideg vízben fürdőznek jegesmedvék, amellyel ők is felhívják a figyelmet a Balaton szépségeire. Lehet jönni a nyári szezonon is a tóhoz, amely nagyon szép, ráadásul kitűnő vendéglátóhelyek, borászatok, cukrászdák működnek most is.

Fotó: Kovács Erika

− A Balaton nem egy fürdőhely, mint a melegvízű tengerek, amelyekbe csaknem egész évben be lehet menni. Ezért máshogyan kell tekinteni a Balatonra, hangsúlyozta Nagy Attila. Sümegi Gábor ügyvezető, borász, a Skrabski Pincészet képviseletében üdvözölte a hidegfürdőzést, mely ráirányítja a figyelmet a Balatonra, nagy kihívás, és a kitűnő, egészségmegőrző programban ő is részt vett. Dobosi Artúr, a szentantalfai önkormányzat dolgozója, a család nevét viselő birtokközpont képviseletében szintén fürdőzött a Balatonban, melynek elkötelezettje egész évben.

Fotó: Kovács Erika

Mint ismert, a jegesmedvék a Pach Gábor elnök vezette Balatoni Kör kezdeményezésére fürdik körbe a Balatont a nyári szezonon kívül. Ezen a hétvégén Balatonudvariba érkeztek, ahol az önkormányzat mellett a Balaton érdekében a fürdőzők mellé állt még a helyi Kalóz Strandbisztró, a Skrabski Pincészet, és Márton Sándor tulajdonossal a balatonfüredi Bagaméri Fagylaltozó is.