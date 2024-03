Fotós felhívás 12 perce

Kapolcs másképp – Amikor nem a Művészetek Völgye otthona, más a falu hangulata (képek)

"Minden évben részt veszünk a Művészetek Völgye rendezvénysorozatán, elmegyünk ezért Kapolcsra, de most a tavaszias tél végén is kirándultunk egyet a faluban és a környékén. Más a hangulata, de kétségkívül ilyenkor is szép" – állítja olvasónk, Fazekas-Horváth Judit a szerkesztőségünknek címzett levelében, és képeket is küldött lapunknak.

Rimányi Zita Rimányi Zita

Tél végén, tavasszal is érdemes kirándulni Kapolcson, a faluban és a környékén, más a hangulata, de kétségkívül ilyenkor is szép Fotó: olvasó

Elvarázsolta egy hely? Küldje el! Kedvenc túrán készült képeiket továbbra is várjuk, de ha nehéz is, jól válogassanak! Azt kérjük, hogy csak egy-két nagyon különleges fotót válasszanak ki. A képeket a [email protected] postafiókba várjuk. Kérjük, azt mindenképp írja bele az e-mailbe, hogy hol és mikor készült a fotó, ki készítette. Azt szintén jelezze, hol lakik, és hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a fotó megjelenjen a Napló felületein. Fotó: olvasó Fotó: olvasó Fotó: olvasó Fotó: olvasó Fotó: olvasó Fotó: olvasó

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!