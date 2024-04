A közönséges csapvíz. Eddig nem is okozott problémát a felnőtt férfiaknak ajánlott napi két és fél liter bevitele, de az elmúlt hetek télies időjárása miatt azon kaptam magam, hogy jócskán elmaradtam a megszokott dózistól. Most ugyan jön a meleg, ami nyilván segít majd a dolgon, de a minap tanultam egy trükköt is. A módszer egyszerű, nem kell egyszerre legurítani egy fél liter folyadékot, mivel egyrészt azonnal izzadni kezdünk, mint a sörösló, másrészt elég strapás. Óránként egy pohár víz lényegesen jobb megoldás. Kipróbáltam, bevált.