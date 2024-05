A világ legnagyobb pontyfogó versenye április végén zajlott a Balaton körül. 300 csapat tette próbára horgásztudását, hogy a rendelkezésre álló közel egy hét alatt kifogják, majd egy fotó elkészítését követően visszaengedjék a horogra akadt pontyokat. Bár az időjárás ezúttal igencsak próbára tette a horgászokat, a verseny így is rekorddal zárult.

Fotó: szervezők

Az idei évben először csak a 10 kilogramm feletti halak számítottak bele a mérlegelésbe, ám ennek ellenére is 15 423,38 kilogrammnyi, összesen 1131 darab nagy testű ponty akadt horogra. A legtöbb kifogott hallal büszkélkedő csapat a Carpsonbaits 2 lett, amely 427,75 kilogrammnyi fogással zárta a versenyt. Az Aqvarius Team fogta a legnagyobb halat, amelynek súlya 35,62 kilogramm volt. Ezzel a fogással nemcsak a verseny alatt horogra akadt legnagyobb halat tudhatta magáénak a csapat, de megdöntötték a balatoni tórekordot is. Így a Balaton legnagyobb pontyának címét most ez, a verseny alatt Siófokon fogott óriásponty birtokolja.

– A horgászok csodálatos teljesítményt nyújtottak a változatos időjárás ellenére is. A résztvevők példát mutattak küzdeni akarásból. Végtelen öröm mindannyiunk számára, hogy mindezt egy balatoni pontyrekord koronázhatta meg. Ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy a következő versenyen újabb és újabb rekordok születnek majd. Találkozzunk jövőre ugyanitt, ugyanekkor a XI. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupán – mondta Radu Morar, a verseny megálmodója, a The Fishing&Hunting csatorna tulajdonosa az esemény zárásaként.