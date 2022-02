Kontrát Károly kiemelte, jók Alsóörs és minden település kilátásai. Nincs magyar jövő erős és gazdag vidék nélkül, fogalmazott, majd méltatta az Mfp programot, illetve Gyopáros Alpár kormánybiztos munkáját.

Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere rámutatott, az Mfp-nek köszönhetően, melynek Gyopáros Alpár a kormánybiztosa jó ütemben fejlődnek a kisebb települések is az egész országban. Alsóörs szintén sokat köszönhet az említett programnak, mert ezzel a támogatással újították fel a művelődési házat, gépeket, orvosi eszközöket vettek, kaptak forrást a civil szervezetek, jutott pénz állatvédelmi célra. – A vidéket közösen fejlesztjük, melyben meghatározó szerepe van Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek, hangsúlyozta. Gyopáros Alpár kormánybiztos tájékoztatójában közölte, beváltotta az Mfp a hozzá fűzött reményeket, mert gyorsan hozzáférnek a száz százalékos támogatáshoz a kistelepülések. A legtöbb helyen több évtizedes lemaradásban van az alapvető infrastruktúra, ilyen például a mellékúthálózat. Ezt nem lehet gyorsan pótolni, a munkát több kormányzati cikluson át végezni kell.

Elhangzott továbbá, az Mfp négy pilléren áll, egyike a falusi csok. Ennek apropóján a miniszterelnök nemrég közölte, bővítik a programot. A kormánybiztos szerint emelni szükséges a támogatás összegét. Az Mfp érinti az állami tulajdonban lévő falusi mellékúthálózat fejlesztését is. Kezdetben 10 ezer kilométer út várt felújításra, 2,5 év alatt 3000 korszerűsítése megtörtént, idén 1500 kilométer út felújítása a terv. Szó volt a piaci szereplők támogatási csomagjáról, ilyenek a mikro és kisvállalkozók, valamint egyeztetés folyt az önkormányzatokat, egyházakat és civil szervezeteket érintő pályázati lehetőségekről is. A kormánybiztos példaként kiemelte a különféle eszközöket, traktorokat, és azok tárolását érintő támogatást, melyek nagy segítséget jelentenek a kistelepüléseknek. A program segíti a falusi kisboltokat is, eddig több mint 1500 faluban nyitottak boltot, illetve országszerte fejlesztik a már működőket.

–Addig folytatjuk az Mfp a programot, amíg az összes feladatot, illetve az alapinfrastruktúra felújítását el nem végeztük, hangsúlyozta a kormánybiztos. A polgármesterek a külterületi közutak felújításáról, az internet bevezetéséről, illetve a kábelek földbe helyezéséről, teherautók, valamint használt járművek vásárlásáról, a kisboltok támogatásáról érdeklődtek. Utóbbinál az egyik elöljáró javasolta, érdemes több lábon álló kft.-t alapítani az eredményes működtetéséért, mely például szálláshely kiadással is foglalkozik, ahogy ez történik Barnagon. A polgármesterek felvetették, kedvezőtlenül érintik a kisboltok működését a mozgóárusok. Balatonakarattya képviselője (a település nemrég vált külön Balatonkenesétől A szerk.) arról beszélt, hogy nincs temetőjük. A kérdésekre a kormánybiztos megnyugtató válaszokat adott, illetve a felvetésekre megkeresi a megoldást.