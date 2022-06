. Bár a magyar lakosság a rezsicsökkentés révén egyelőre közvetlenül nem érzi a drágulást, ma mégis sokan gondolkodnak el azon, hogyan lehetne növelni otthonuk energetikai függetlenségét. Az energiaellátás biztonsága és fenntarthatósága hétről hétre egyre jobban a fókuszba kerül. Ráadásul a világpiaci áremelkedések borzolják a kedélyeket, annak ellenére is, hogy hazánkban még csak a vállalkozások érzik közvetlenül a drágulást. Nem véletlen, hogy erősen megnőtt az érdeklődés az otthoni energiatermelő eszközök, főleg a napelemek és a hőszivattyúk iránt.

– A növekvő árakra a cégek a fogyasztás csak rövid távon fenntartható csökkentése mellett kétféle megoldással reagálnak. Egyrészről az elektromos berendezések modernizálásával, alacsonyabb fogyasztásúakra cserélésével, másrészt saját energiatermelő kapacitás kiépítésével, jellemzően napelemek telepítésével. Közös jellemzőjük, hogy a megtérülési idő most sokkal rövidebb, mint fél-egy évvel ezelőtt volt – mutatott rá egy fontos piaci jelenségre Kujáni Péter, az Energiatakarék szakértője.

Az elmúlt hónapokban érezhetően megemelkedett a napelemek iránti kereslet, ami eddig főként új pályázati és támogatási lehetőségek megjelenésekor volt jellemző. Megváltoztak a motivációk is, míg korábban főleg a villanyszámla csökkentése, lenullázása céljából és környezetvédelmi, fenntarthatósági indíttatásból telepíttettek napelemeket a tulajdonosok, az elmúlt hónapokban egyre nagyobb teret nyer az energeti- kai függetlenség. Tapasztaljuk, hogy növekszik az ellátásbiztonság miatt aggódóknak a száma, és ez tükröződik az értékesített napelemes rendszerek típuseloszlásában is. Mérhetően nőtt a hibrid inverterek forgalma – hangsúlyozta a szakértő.

Mint megtudtuk, a hibrid technológia lényege, hogy a napelemek aktuális termelési feleslegüket nem az elektromos hálózatba táplálják be, hanem saját akkumulátorokban tárolják, ahonnan az később felhasználható. A megfelelő technológiával teljes áramszünet esetén is tudja biztosítani a fogyasztó a legfontosabb eszközök, például a hűtők, számítógépek áramellátását. A megoldás még nem jelent százszázalékos önellátást, de nagyon közel áll hozzá.

Kujáni Péter becslései szerint nyár végétől újabb komoly roham várható a napelempiacon. A növekvő lakossági érdeklődést ugyanis katalizálni fogja, hogy az év végével várhatóan befejeződik az otthonfelújítási program, ami akár 50 százalékos állami támogatást kínál napelemes rendszerek telepítésére is. Akik ebben gondolkodnak, azoknak ősszel már sürgető lesz a dolog, hiszen a pénzt a munka befejezése után igényelhetik az államkincstártól, egy projekt átfutása pedig engedélyezéssel és kivitelezéssel együtt nagyjából három hónap. – A támogatási határidőkhöz közeledve mindig jelentősen megnőtt a kereslet, idén azonban a villany drágulása és az ellátási nehézségek miatti félelmek további serkentő hatást okoznak – tette hozzá a szakértő.