Története meghatározó elismerését könyvelhette el a közelmúltban a Pápai Hús Kft., miután működése során először elnyerte a Superbrands Nagydíjat. Ezzel a társaság a hazai gazdaság leginkább meghatározó vállalatai közé került. A zsűri a cég magas termelési minőségét, a gyártási folyamatok nyomon követhetőségét, átláthatóságát – amely a fogyasztók számára bizalmat nyújt a pápai termékek iránt – értékelte a leginkább. Emellett a Pápai Hús iránymutató, többek között a húsiparban úttörőnek tekinthető fejlesztési irányait is kiemelték.

A független marketingszakemberekből és vállalatvezetőkből álló döntőbizottság többlépcsős folyamat után, szakmai alapok mentén hozta meg döntését. A Superbrands így azt is meghatározza, hogy mi a mérvadó, követendő példaterület számára. A díjazottakkal szemben a változatlan teljesítmény az elvárás, ami a többi brand számára minta és cél lehet a fejlődés útjához.

A cég működése és termékei trendteremtőnek mondhatóak a piacon. Fő tevékenységük a sertésvágás és -darabolás mellett az előhűtött és fagyasztott húsok, a füstölt és hőkezelt húskészítmények, a sonka- és szalonnafélék készítése. Mindemellett a 21. század trendjeihez igazodva, a folyamatos innovációra és termékfejlesztésekre is nagy hangsúlyt fektetnek a vállalatnál, így a közelmúltban például vegán termékcsaláddal léptek a piacra.

„Cégünk a diverzitásra, a tradíciókra, ám ezek mellett a folyamatos innovációra épül. A hagyományos ízeket ötvözzük az élelmiszeripar jelenlegi trendjeivel. Tesszük mindezt azért, hogy valóban a legmagasabb minőséget biztosítsuk termékeinkkel. A fogyasztói visszajelzések az utóbbi években azt mutatták, hogy a vegetarianizmus térnyerésével húsipari cégként is foglalkoznunk kell. Éppen ez volt a motivációnk arra, hogy megalkossuk vegán termékcsaládunkat, ami lendületet adott vállalatunknak. A díj nagyon fontos szakmai elismerés és visszajelzés számunkra, amely arról biztosít minket, hogy jó irányba haladunk. Ez motiváció minden kollégánk számára” – hangsúlyozta Szappanos Péter, a Pápai Hús ügyvezetője.

A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a Superbrands-díjak többről adnak tanúbizonyságot: kitartásról és profizmusról, hisz a gyártást, a forgalmat és a hatékonyságot nehezítő tényezők fokozattan jelen vannak az élelmiszeriparban. A Pápai Hús azonban a kihívások ellenére is előre tudott lépni ezeken a területeken.