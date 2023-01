Mürkl Mónika arról szintén beszélt, hogy több multinacionális áruházlánc hazai vezetésénél már kezdeményezték az előkészületeket vagy túl is vannak az alkukkal kapcsolatos első találkozókon az érdekképviselők, amelyeken ismertették kéréseiket, meghallgatták a cégek álláspontját, helyzetbemutatását. Így az Auchannál, a Tescónál, a Pennynél és a Praktikernél is elkezdődtek az idei évre vonatkozó bértárgyalások. A képviselet-vezető elmondta, hogy a munkavállalói oldal fő érvei közé tartozik a magas infláció, ami az élelmiszerárakat is érinti, és az, hogy a fáradt, beteg dolgozók nem tudnak megfelelően teljesíteni munkahelyeiken, akár eladói, pénztárosi feladatokat látnak el, akár az árufeltöltést, -átvételt végzik, vagy más a teendőjük az üzletekben, az értékesítésben. Márpedig megbetegszenek, ha nem tudnak otthon fűteni, meleget teremteni, nem tudnak olyan ételeket enni, ami az egészségüket szolgálja – szögezte le az érdekvédő, aki azt is tudja, a másik tárgyaló fél, a munkaadói oldal joggal hivatkozik a magas energiaárakra, a kereskedelmi különadókra.

– A fő célunk, hogy a reálbérek ágazatunkban ne csökkenjenek, azaz legalább ugyanakkora legyen a fizetések vásárlóereje, mint az elmúlt évben – állítja Mürkl Mónika, és kérdésünkre válaszolva elmondta, hogy a kereskedelemre korábban általánosan jellemző létszámhiány mára vegyesebb képet mutat, országrészenként és egy-egy régióban, kistérségben, egy-egy járáson belül is változó lehet, nagyok az eltérések a települések között e téren. A keleti országrészben jellemzően van elegendő alkalmazott az üzletekben, a nyugati, határ menti részeken nehezebb ezt megoldani szakértőnk tapasztalatai szerint, és azokban a városokban, ahol több, más iparágat képviselő cég vesz fel sok embert. Ezeken a helyeken a boltok általában területi bérkiegészítés vagy más címen adnak pluszpénzt dolgozóiknak, hogy megtartsák őket, és egyébként is törekednek erre különböző módokon, ugyanis fokozott bérérzékenység figyelhető meg a kereskedelmi alkalmazottaknál: már havi nettó tízezer forinttal több fizetésért átmennek egy másig bolthoz, ahol gyakorlottságuk miatt szívesen fogadják őket – hangsúlyozta a képviselet-vezető.

Azt szintén fontosnak tartja, hogy a KASZ-nak olyan területeken sikerült az utóbbi időben eredményeket elérnie, amik ugyan nem közvetlenül a pénzről szólnak, de az eladók és munkatársaik körülményeit, megélhetését befolyásolják. Az egyik a munkaidőbeosztás szabályainak betartása, a másik a forgalomnövekedésből adódó megterhelés csökkentése. Az érdekvédő tájékoztatása szerint az ünnepek előtti és más csúcsidőszakokra jellemző hajtás enyhítése érdekében a cégek felvettek átmeneti időszakokra pluszembereket segítségképp, például határozott időre, három hónapra, vagy nyugdíjasok, tanulók egészítették ki az állandó csapatokat a boltokban.