A program idei rendezvényein a felnőttek konferencián és munkamegbeszéléseken, a gyerekek interaktív foglalkozáson ismerkedhetnek meg az elektromos meghajtású közlekedés történetével, technikai részleteivel, illetve az ezzel kapcsolatos pályázati lehetőségekkel. Mindezek mellett a részt vevő települések egy-egy elektromotoros haszongépjárművet kapnak, amely különféle önkormányzati feladatok ellátásában jelent majd olcsó és praktikus segítséget – mondta el a városházán tartott megbeszélésen Halász János országgyűlési képviselő, a Városok, Falvak Szövetsége elnöke.

– Nemcsak az önkormányzatokkal, hanem a civil szervezetekkel is kapcsolatban vagyunk, velük is érdemi, tartalmi munkát folytatunk – mutatott rá Halász János. – A projekt tavalyi nagy sikere kapcsán döntöttünk a folytatás mellett, amely három lábon áll: az egyik az, hogy a települések ezen keresztül is kapcsolatban lehessenek egymással, a másik eleme a programnak a gyermekekkel való kapcsolat, próbáljuk nekik elmondani, hogy miért fontos ez az ügy, harmadsorban pedig – ami a lényeg – azt kértük a minisztériumtól, hogy minden helyszín kapjon egy elektromos kisautót.

Mint elhangzott, Pápára márciusban érkezik az elektromos kisteherautó, mely Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye (ESZI) használatában lesz.