Ma már a fogyasztói piac legtöbb szegmensében találkozunk környezetvédelmi szempontokkal, kezdve az élelmiszerekkel egészen a tisztítószereken át a szépségipari termékekig. A fenntarthatóság, az újrahasznosítás, vagy éppen a megújuló energia használata aktuális kérdés a legtöbb vállalkozás és iparág tekintetében. Márciusban különösen nagy figyelem kerül erre a témakörre, köszönhetően a hónapban lévő világnapoknak, kiemelt rendezvényeknek, mint az újrahasznosítás, az energiatakarékosság világnapja, vagy éppen a Föld órája kezdeményezés.

A borászat-szőlészet nagy múltra visszatekintő tevékenység. Azokról, akik ezzel foglalkoznak, mindig is azt tartottak, hogy a természettel nagy összhangban végzik feladatukat. De vajon milyen fenntarthatósági, környezettudatossági szempontok jelenhetnek meg egy mai borászat életében?

– A Kertészeti Egyetem szőlész-borász szakának elvégzése után Új-Zélandon töltöttem hónapokat, hogy megismerjem az ottani szőlészeti, borkészítési folyamatokat. Jó volt látni már akkor, mennyire modern módon közelítenek ehhez a területhez. Így nem meglepő, hogy Új-Zéland élen jár a környezettudatos és fenntartható borkészítés, szőlőművelés terén is. Az ágazat 2022-es fenntarthatósági jelentésében lévő adatok szerint az új-zélandi szőlő- és borágazat 96 százaléka minősítetten fenntartható termelést folytat, és a borászatok 10 százaléka rendelkezik biotanúsítvánnyal. Az új-zélandi borágazat célja, hogy 2050-re szén-dioxid-semlegessé tegye tevékenységét – magyarázza Benesch Antal főborász.

A szakember szerint számos lehetőség nyílik egy hazai gazdaság, pincészet esetében is a környezettudatos szemlélet beépítésére a mindennapokban, ezek közül többet ők is alkalmaznak a Veszprémi Érseki Pincészetnél.

– Igyekszünk odafigyelni a talaj igényeire, minőségére. Például kevesebb talajba felszívódó szert használunk, és nem alkalmazunk gyomirtót sem. Ezenfelül esővízgyűjtő helyeket alakítottunk ki, hogy a permetezés során is egyre kevesebb csapvizet használjunk, ehelyett esővizet tudjunk igénybe venni. Az érseki pincészetnél mintegy 750 éve foglalkoznak szőlőtermesztéssel, borkészítéssel. A borászat két szőlőbirtokán – Mindszentkállán és Felsőörsön – az élővilág megóvása is fontos szerepet játszik. Madárodúkat és méhkaptárokat helyeztünk ki annak érdekében, hogy növeljük a biodiverzitás védelmét – teszi hozzá a főborász.

Benesch Antal kitért arra is, hogy a csomagolás, palackozás során is igyekeznek környezettudatossági szempontokat alkalmazni. Boraikon újrahasznosított alumínium csavarzárat használnak a parafa dugó helyett, ezzel is védve a környezetet. Palackjaink könnyített üvegből készülnek a szállítási teher, illetve a szénlábnyom csökkentése érdekében. Továbbá célunk, hogy a borcímkék és a borok csomagolása esetében átálljunk újrahasznosított papír használatára – egészítette ki a szakember.