A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján az első, esős júliusi hétvégéhez képest a szálláshelyek vendégforgalma a második hétvégére 7%-kal nőtt a Balaton partján. A mobilcella adatok szerint 12%-kal több egynapos látogató fordult meg a Balatonnál az egy héttel korábbi adatokhoz képest. A legnépszerűbb úti cél 26 000 vendégéjszakával Siófok volt, amit közel 20 000 eltöltött éjszakával Balatonfüred követett, de sokan utaztak Hévízre, Balatonlellére és Zamárdiba is. A térség attrakciói közül a siófoki Aranypart szabadstrandot, továbbá a zalakarosi fürdőt és környéküket, valamint a balatonfüredi Tagore sétányt látogatták a legtöbben ezekben a napokban.

A tó idén különösen elkényezteti a fürdőzőket, hiszen nem csak a víz kristálytiszta, de az előző évinél 19 cm-rel magasabb is a vízszint. Sőt a vízmagasság idén rendre meghaladja a 2020 óta bármelyik évben mértet. A tóparti pihenést keresőket az elmúlt öt év fejlesztéseinek köszönhetően 97 megújult strand fogadja a térségben, melyek családbarát és akadálymentes szolgáltatásokkal, széleskörű sport- és szabadidős lehetőségekkel bővültek. A magas minőséget igazolja, hogy az MTÜ által idén elindított és a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület által működtetett védjegyrendszerben elsőként minősített balatoni strand a legmagasabb, ötcsillagos besorolást nyerte el.

A július 1-én kezdődött hajózási főszezon adatai alapján is az látszik, hogy a Balaton továbbra is rendkívül népszerű. A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) személyhajóinak utasszáma júliusban eddig 7%-kal magasabb, mint tavaly ilyenkor. A folyamatosan közlekedő kompokon máris 10%-kal nőtt a kerékpárosok száma, az előző évhez képest. A fürdőzők több hajós kikapcsolódás közül is választhatnak idén: a megszokott programhajók mellett júliusban két tematikus – borkóstolós és komolyzenei – rendezvényhajót is indít a hajózási társaság. Az MTÜ Kajla-programjának köszönhetően pedig a Kajla útlevelüket felmutató kisiskolások a BAHART személyhajóin is ingyen utazhatnak.