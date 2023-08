A revizorok augusztus első hetéig több mint 1 800 alkalommal vizsgálták többek között a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, és a jövedéki termékek árusítását. Eddig az összes ellenőrzés 24 százaléka zárult megállapítással valamilyen hiányosság miatt.

Az ellenőrzések többségét kitevő nyugta- és számlaadás, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének vizsgálta négyszáznál is több mulasztást tárt fel. Ebből csaknem háromszáz esetben az online pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatos problémát, vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték, és 83 vállalkozó nem jelentette be alkalmazottait. 25 esetben a jövedéki szabályokat sértették meg a kereskedők. A hivatal eddig mintegy 10 millió forint mulasztási bírságot szabott ki. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak, annak megkezdéséig azonban még önellenőrizhető a be nem vallott adó.

Az ellenőröket többször érte atrocitás, így próbálták őket munkájukban akadályozni. Előfordult, hogy rendőrt kellett hívni a vizsgálat befejezéséhez: a revizorok palackozott bort vásároltak egy borászatban, de az eladó később ezt letagadta, sőt agresszív fellépéssel, részegséggel vádolta az ellenőröket. A revizorok maguk hívták a rendőröket, és az alkoholszonda nullás értéket mutatott. Ezek után a helyszíni vizsgálat befejeződhetett, aminek a végeredménye a nyugtaadás elmulasztásának és az ellenőrzés akadályozásának megállapítása lett.

A NAV a jogkövetők támogatására is törekszik, amikor megakadályozza, hogy adóelkerüléssel, bevételeltitkolással és be nem vallott adó révén bárki tisztességtelen versenyelőnyre tegyen szert, ezért a több megyét is érintő akció folytatódik. Az ellenőrzések legalább őszig, az idegenforgalmi szezon végéig tartanak - közölte a Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság.