Kedd reggel, fotós kolléganőm már vár, pedig hajszálpontosan érkezem. Nem is sokat lacafacázunk, ám mielőtt bevetjük magunkat a vásárcsarnok forgatagába, az épület előtti árusoknál nézzünk szét - legalábbis képileg. Bent pedig már az árakat sasolom: a desszert kukorica darabja 250 forint, de van 150-ért is. Veszek is gyorsan négy csinos kukoricát, így már csak kilencezer forint marad a képzeletbelipénztárcámban. Menjünk tovább. A sárga dinnye kilója 580, a görög 300. Az őszibarack és nektarin egyaránt 1200 forint/kg. A dinnyére szavazok, abból is a görögre, hiszen már nem sokáig van szezonja. A legkisebb 3 és fél kilogrammos, azaz valamivel több, mint 2000 forintot adok az árusnak. Hétezer. Ha vennék Néró édes magyar szőlőt, akkor 1200, ám ha magyar áfonyát kívánnék meg, 2990 forintot kellene leperkálnom per kiló. Nem veszek, mint ahogyan főzőtököt (480 ft/kg) és kápia paprikát (880 ft/kg) sem.

Miközben Ildikó fényképez, kíváncsiságból a húspult felé veszem az irányt. A sertéskaraj kilója 2595 forint, a töltött dagadó 2990, a töltött szűzpecsenye 3390, a töltött karaj 3590, a sertés comb 2295, míg a sertés oldalas 2395 forint. Ha viszek valamivel több, mint egy kiló sertés combot, akkor az 2500 forint. Megfordulok, megigazítom a hatalmas virtuális szatyrot és 1900 forintot fizetek 500 gramm akácmézért. Osztok, szorzok, de leginkább kivonok és máris 2600 forint integet a - képzeletbeli - pénztárcában.

- Egy éve az utolsó áremelés - árulja el percekkel később az íncsiklandó pékárukat kínáló üzletben a hölgy, aki természetesen hús és vér. A jelenleg 110 forintos nagy sóskifli tavaly 90 forint volt, ugyanakkor a 780 forintba kerülő félbarna, 1 kilós kenyér 2022 nyarán 580 volt. Öt sósra szavazok: 550 forint.