Az idei Érték-és Minőség pályázaton három díjat is elnyert a leginkább sonkáiról ismert Pápai Hús Kft. Az egyik kitüntetett termék, a tradíciót képviselő Esterházy sonka, amely a Mestersonka termékcsalád egyik legnépszerűbb tagja. A bőrös megformált sonkakészítmény sertés frikandóból készül. A terméket a Pápai több kiszerelésben is szállítja a 2,3kg-os daraboktól kezdve egészen a 90 g-os, védőgázas csomagolásig, ami hozzátárul a termék sikeréhez.

A másik díjazott termék, az innovációt tükröző Papa de Vega natúr szendvicsfeltét, amely nemcsak húsmentes, de teljesen allergénmentes is, azaz sem szóját, sem laktózt, sem glutént nem tartalmaz. A húshelyettesítő termékek íze nagyon hasonló a húsos megfelelőjükhöz.

A vállalat számára kifejezetten örömteli, hogy idén, a 2023-as évben és ilyen megosztásban sikerült díjat nyernie. A fennállásának 110. évfordulólóját ünneplő cég a tradíció és az innováció ötvözésében hisz, ezek a termékportfóliójuk és gyártási technológiájuk alakításának meghatározó elemei. A hagyományok és hazai ízek megőrzése mellett, kiemelt figyelmet fordítanak a folyamatos fejlesztésre és ezáltal az éppen aktuális fogyasztói trendek lekövetésére.

Utóbbinak a része, hogy vegán termékekkel is jelen vannak a piacon, sőt, ezen a téren úttörőnek tekinthető a vállalat. Ebben a szegmensben a 2020 óta tartó portfóliófejlesztés sokszor nehéz feladatnak bizonyul, de a cég töretlenül hitt a hosszútávú sikerben. Ezért külön érdem, hogy a Papa de Vega szeletelt vegán szendvics feltét, az ÉMI Nagydíj mellett, kiérdemelte a Hajnal Húskombinát Kft. különdíját, a Hajnal László Emlékdíjat is.

„Társaságunk számára a legfontosabbak az elégedett fogyasztók, amely alapja a bizalom. Amellett, hogy prémium minőségű termékeket kínálunk számukra, készítményeink minőségét a szakmai elismerésekkel is szeretnénk alátámasztani. Az Érték és Minőség Nagydíj elnyerése pontosan ezért ekkora öröm cégünk számára, hiszen a munkánk elismerés a fogyasztóink számára is visszajelzés arról, hogy ha a Pápai Hús termékeit teszik kosaraikba, jól választanak.” – mondta Szappanos Péter, a Pápai Hús Kft. ügyvezetője.

Az Érték és Minőség Nagydíj mérce és útmutató a gazdasági életben. Az elismerést kizárólag a magas és megbízható minőséget produkáló márkák és gyártók nyerhetik el. A tanúsító védjegyet kiérdemlők hazai és világpiaci szinten is kiemelkedőnek számítanak, a gazdasági körforgás számottevő résztvevő. A pályázat célja, hogy a résztvevők bemutassák termékei és szolgáltatásaik kvalitásait és kiemelkedő színvonalát. Az audit során független zsűri a céget, a termékeket, azoknak csomagolását, dokumentációját, a feltüntetettekkel megegyező hatásspektrumát, valamint lokális és globális piaci beágyazottságát is vizsgálta. Ezek mellett felülvizsgálta a pályázott készítmények környezetre gyakorolt hatását is.