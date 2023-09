Ezt lehet hallani sokszor, sok helyen, és akiknek szívügyük a tó és környéke, tesznek is érte. A magamfajta újságíró, aki szenvedélyesen szereti a Balatont, rendszeresen ír arról is, hogy mekkora csoda ez a tó, és milyen szerencsés, aki itt élhet! Csakhogy önmagában ez nem elegendő. Elég volt látni egyik reggel a kétségbeesetten keresgélő hazai és külföldi vendégeket egy kempingnél, mert sehol nem tudtak meginni egy kávét, nem beszélve az ételekről. Ugyanis augusztus 20-a után a vendéglátóhelyek, üzletek jelentős része bezár, noha még tombol a nyár, és aki most jön a Balatonhoz, az is szeretné jól érezni magát. Csakhogy több étterem- és üzlettulajdonost, -üzemeltetőt ez sajnos egyáltalán nem érdekel.