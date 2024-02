Poráczky Tünde, az Esterházy-kastély szakmai vezetője érdeklődésünkre elmondta, a pálya a nyitás óta szinte folyamatosan üzemelt: a kedvezőtlen időjárás miatt december utolsó napján, illetve januárban két alkalommal nem tudtak kinyitni.

– Nagyon örülünk, hogy töretlen a sikere ennek a gyönyörű környezetben található létesítménynek, decemberben időarányosan több vendéget fogadtunk, mint a legutóbbi, 2021-es szezonban: decemberben 6596 belépőjegyet váltottak a pályára érkezők, az ezt megelőző, vagyis a 2021/2022-es szezon hasonló időszakában ez a szám 5630 volt, tehát kicsivel több mint 17 százalékos növekedést mutat a tavaly decemberi adat. A korábbi szezonokban már tapasztaltuk, hogy a téli szünetben és a két ünnep között látványosan megnő a forgalom, így volt ez most is. Ami ennél is örvendetesebb számunkra, az az iskolai csoportok aktivitása. Az előző évekhez hasonlóan az oktatási intézményeket levélben tájékoztattuk a lehetőségről, hogy tanórák keretén belül 9 és 12, 13 valamint 15 óra között vehetik birtokba a jeget a gyerekek kedvezményes belépőjegy megváltásával. A korcsolyákat térítésmentesen biztosítottuk. Az érdeklődés nem is maradt el, a pedagógusok decemberben a nyitást követően összesen 34 csoporttal érkeztek korcsolyázni, ami 949 diákot jelent. Ez a szám háromszor annyi, mint a legutóbbi szezonban.

A szakmai vezető elmondta, naponta átlagban 193 vendégük volt, ami 11 604 belépőt jelentett a most zárult szezonra.