Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter elmondta, megtisztelő egy-egy hasonló meghívás, különösen akkor, amikor sem a kormánynak, sem az Európai Uniónak nincs köze a fejlesztéshez. – Ha egy cég a saját nyereségéből félretesz azért, hogy azt visszaforgassa a jövő fejlesztéseire, akkor ezzel a munkatársai és összességében a magyar nemzetgazdaság javát kívánja szolgálni – mondta el a miniszter. – Amit Csatári László az elmúlt évtizedekben tett a magyar nemzetgazdaságban, a térség gazdaságában, az önmagában is példamutató – fogalmazott Navracsics Tibor. Rámutatott, a cég Magyarország több pontján is működtet üzemeket, és nemcsak működteti ezeket az üzemeket, hanem fejleszt is, amivel azt a polgári vállalkozói mentalitást mutatja meg, amelyet a hétköznapokban ritkán látni megnyilvánulni. Csatári hosszú távon is megalapozza a munkáltató és a munkavállalók közötti jó kapcsolatot és a munkavállalók lojalitását. Ez biztosítja azt, hogy a cég válságálló. Hozzátette, Csatári László zsenijét dicséri ez a fejlesztés, de mindehhez kell egy olyan gazdasági és regionális környezet is, mint amilyen a nemesvámosi.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Csatári László megnyitójában arról beszélt, elkötelezettek abban, hogy Magyarországon magyar cégek magyar termékei legyenek a piacon, miközben a munkahelyeket megőrizve fejlesztéseket hajtsanak végre. – Szeretnék hálát adni mindazoknak a munkatársaknak, dolgozóknak, alvállalkozóknak, akik az elmúlt két hónapban egy romépületből varázsoltak nekünk egy csodát, ami egyfajta Guinness-rekord, hiszen ez idő alatt elbontottunk egy épületet, fölépítettünk egy újat, és elkezdtük a termelést. Ezzel olyan példát tudunk mutatni mindenkinek, ami az emberek szorgalmát, tisztességét, kitartását, a kivitelezők becsületét és hozzáállását mutatja meg. Azt, hogy ma Magyarországon érdemes fejleszteni, érdemes beruházni – fogalmazott a tulajdonos.