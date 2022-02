Arról is beszélt, hogy aki csak tudott, segített az oltásban, a közeli étteremből és a benzinkútról is mentek segíteni, egy férfi a benzinkutast (a tűzoltókészülékkel együtt) autóval vitte a lángoló BMW-hez. Az arra járók sokáig azt hitték, hogy ülnek az autóban, mert szólt a duda, és annyi füst volt az utastérben, hogy nem lehetett belátni, ezért is törték be az autó ablakát. Az egész olyan volt, mint egy akciófilm - mondta olvasónk.

Perceken belül a tűzoltók is odaérkeztek szirénázva, és eloltották a lángokat, a helyszínt rendőrök biztosították.

Információnk szerint kézilabdameccs van a közeli sportcsarnokban, akkor parkol sok autó a környéken.

Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivő azt mondta, az autó üres volt, hasonló eseteket elektromos hiba okozhat.

Forrás: olvasó

Bartók Judit megyei rendőrségi szóvivő közölte, az autó tulajdonosát megkeresték, aki azonnal a helyszínre ment velük. A szóvivő aláhúzta, idegenkezűség nem merült fel a tűznél.

A tulajdonos gondoskodik járműve elszállításáról.