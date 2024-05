A magyar népmesék szinte minden szépsége föllelhető Rózsa és Ibolya, a sok veszéllyel szembenéző és minden akadályt legyőző szerelmespár meséjében. Rózsának, a vőlegénynek hatalmas próbatételekkel kell szembenéznie. Csodás segítséggel ugyan, de hiába hordja el a hegyet, vágja ki az erdőt, hiába lovagolja meg a tüzes paripákat, mégsem teljesedhet be szerelmük mátkájával, Ibolyával. Hűségükkel, eszességükkel, de legfőképpen igaz szerelmükkel végül legyőzik a gonosz banyát, így a mese végén, már a földi világban, egymáséi lesznek.

Az igaz szerelem még a gonosz mostoha ármánykodását is legyőzi

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

– A Rózsa és Ibolya különleges a magyar népmesék sorában, ez ugyanis egy „női” mese – mondta Végh Zsolt bábszínész-társigazgató. – A drámában a fő vonal Ibolya és mostohája, a vasorrú bába harcáról szól, ahol nemcsak a királyfi viszi véghez a hősies cselekedeteket, hanem Ibolya, a tündérkirálylány is. Arany János verses meséje nagy kötöttségeket kér a játékban, de a varázslatok és a több, mesés helyszín miatt is a mű kiválóan alkalmas bábszínpadra. Egy kicsit bonyolult a történet, igyekszünk ezt teljesen érthetővé, megélhetővé tenni a gyerekek számára, a visszajelzések abszolút pozitívak. Pápán 15 alkalommal játszottuk, és eddig közel 1500 gyerek látta az előadást, de összesen további 24 helyszínre – például Veszprémbe, Ajkára, Tapolcára, Sümegre – visszük el a darabot, sőt, még a vármegye határain túl is vár minket a közönség – tájékoztatott Végh Zsolt.

A zenés játékot bábszínpadra írta, tervezte és rendezte Sarkadi Nagy László, zenéjét Kovács Norbert szerezte, a darabot Rózsás Anna, Gál Csenge, Kovács Norbert és Végh Zsolt játssza. A mesét június 5-ig láthatja vármegye-szerte a bérletes közönség.