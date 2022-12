A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által folytatott nyomozás adatai szerint a 37 éves pápai férfi 19 éves fiával és két másik hozzátartozójával együtt 2022. december 20. napján történt elfogásukig hosszú évekig foglalkoztak azzal, hogy komfortos szállás, napi háromszori étkezés és havi változó összegű fizetés ígéretével építőipari munkát ajánlottak többségében hajléktalan, rászoruló személyeknek, akiket saját, pápai ingatlanukhoz szállítottak - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség. Ott azonban egy alacsony komfortfokozatú, melegvíz nélküli épületrészben szállásolták el őket, az ígértnél kevesebb élelmet adtak számukra, fizetést pedig alig, vagy egyáltalán nem biztosítottak. A családtagok szállították a kiszolgáltatott embereket munkába, ha a munkájukat nem találták megfelelőnek, akkor testi erőszakot, fenyegetést is alkalmaztak velük szemben. Fenyegetéssel igyekeztek eltántorítani őket az esetleges szökéstől, ha pedig ez mégis megtörtént, akkor rendszeresen felkutatták és erőszakkal vitték vissza őket. A megfélemlített sértetteket arra is rábírták többször, hogy lopjanak a munkaterületükről az építtető tulajdonában lévő építőanyagokat, amelyeket számukra kellett átadniuk. Az idősebb férfi az egyik sértettet úgy megverte, hogy annak kitört két foga. Emiatt további, maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés bűntettével is meggyanúsították.

A Veszprém Megyei Főügyészség a szökés-elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt indítványozta a gyanúsítottak letartóztatásának elrendelését, mellyel a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója egyetértett és a kényszerintézkedést mindkét férfi vonatkozásában egy hónapra elrendelte. A bíróság végzése ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbeztek, így az nem végleges.