A balatonfüredi járőrök 2023. június 10-én délelőtt Alsóörs belterületén, egy motoros felvonulást megelőzően ellenőrizték a járművezetőket. Egy motorkerékpárral közlekedő 44 éves sofőrnél felmerült az ittasság gyanúja, így vele szemben alkoholszondás ellenőrzés végeztek a járőrök. A mocsai illetékességű férfit a rendőrök elfogták, ellene büntetőeljárást indítottak.

A nap folyamán egy személygépkocsit vezető 46 éves férfi esetében is felmerült az ittasság gyanúja, az alkoholszondás vizsgálat ezúttal is pozitív értéket mutatott. A balatonfüredi rendőrök az ajkai lakost elfogták, a rendőrségre előállították, majd ellene is feljelentést tettek.

A két sofőr ellen - vezetői engedélyük elvétele mellett - ittas járművezetés megalapozott gyanúja miatt indított nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket a Balatonfüredi Rendőrkapitányság elvégezte, a keletkezett iratokat átadta az illetékes ügyészségnek.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomatékosan felhívja minden közlekedő figyelmét, hogy a hazánkban érvényben levő zéró tolerancia az alkohol fogyasztás teljes tilalmát jelenti a gépi meghajtású járművek vezetőire vonatkozóan - írja a police.hu.