Azt mondták, aki nem tud, vagy nem jól úszik, ne menjen deréknál mélyebb vízbe. A felfújható strandeszközök, szörfdeszka nem adnak biztonságot. Gyakori oka a vízbefulladásnak a pánik, ezért az említett emberek viseljenek mentő, vagy úszást segítő mellényt, ami vízi biciklin mindenkinek életmentő lehet! A vízi mentők javasolták, ne menjünk vízbe, ha alkohol ittunk, és ilyen állapotban ne engedjünk be másokat sem. Ha sokat ettünk, várjuk legalább két órát fürdőzés előtt, és ne menjünk vízbe felhevült testtel sem. Fontos a fokozatosság, így mindig mossuk le arcukat, testünket fürdőzés előtt, ami fontos SUP-on és vízi biciklin is, mert ha onnan valaki felhevült testtel beleesik a vízbe, végzetes lehet. A vízi mentők kiemelték, gyermeket mentőeszközzel sem hagyjunk soha egyedül még sekély vízben sem! A vízi sportoknál is mindig viseljünk mentőmellényt, és minden esetben tájékozódjunk az időjárásról. Jó szolgálatot tehet az új, magyar fejlesztésű úszást segítő eszköz, a Sealbulance, ami olyan, mint egy övtáska. Ha viselője meghúzza a kioldózsinórt, úszógumi fújódik fel a teste köré. Ez segíti a lebegést, de csak annak való, akinek nagy a vízbiztonsága és jó az egészsége. Fontos, hogy a mobiltelefon vízálló tokban legyen, hogy adott esetben lehessen hívni segítséget. Horgászatnál, evezésnél vigyünk magunkkal feltöltött mobiltelefont. A Balatonra érkezők, a tónál élők töltsék le a BalatonHelp segélyhívó applikációt, mert így gyorsan tudnak segítséget kérni, mert a mentésirányítási központ pontosan látja, honnan érkezik a hívás. A vízi mentők azt is javasolták, hogy csak akkor ugorjunk vízbe, ha meggyőződtük a mélységről, illetve a víz alatti akadályokról.