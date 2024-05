A városban élőkben tavaly, a programkavalkádban szinte biztosan felmerült az a kérdés, hogy az Európa Kulturális Fővárosa-évad lezárulta után vajon milyen lesz a folytatás; az, hogy ez pusztán egy fellángolás-e a város életében, amelyet a lecsendesedés követ, vagy esetleg sikerül elkerülni ezt a törvényszerűnek tartott dinamikát. Mindez természetesen nemcsak minket foglakoztatott, hanem a város vezetését is – derült ki Porga Gyula szezonnyitón elhangzott köszöntőjéből. Veszprém polgármestere azonban mindjárt hozzá is tette: nem állunk le. – Azokat a sikereket, amelyeket a tavalyi esztendőben elértünk, fontos folytatnunk. Jó volt megtapasztalni, hogy a minőségi programoknak, amelyeket kínáltunk – és itt a ,,minőségi" jelzőt hangsúlyoznám ki –, igenis megvan a közönségük Veszprémben, de szívesen jönnek azokra máshonnan is – mondta. Amit jártunkban-keltünkben tapasztalhattunk, a számok is visszaigazolják – például az, hogy az események egyik motorjának számító Művészetek Háza 60 ezernél is több látogatót fogadott 2023-ban.

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A fordulatszám pedig alaposan felpörög most, májusban. Grászli Bernadett, a Művészetek Háza igazgatója programismertetőjében elsőként a napokban megnyílt Hommage á Albers kiállításhoz kötődő, a Gizella-napokhoz kapcsolódó, május 11-ei családi művészeti programot emelte ki, amelynek helyszínéül a csodásan felújított tűztoronyudvar szolgál. A grafikai workshopot és a családi alkotóudvart egy különleges attrakció egészíti ki: a régi időket felidézendő, vándorfotósok készítenek fényképeket azokról, akik szánnak egy fél órát arra, hogy elmerüljenek a legendás mesterség rejtelmeiben.

Valószínűleg sokan voltak, akik az EKF-év kapcsán találkoztak először a kortárs fényművészettel, hogy aztán az rabul is ejtse őket a maga tudományos-misztikus világával. A Művészetek Háza, együttműködésben a fényművészeket tömörítő Lighthouse Egyesülettel, igazi csemegével, a Reflectopia nevet viselő csoportos kiállítással készül. Heckler Krisztina kurátor, az egyesület elnökségi tagja javasolja az izgalmasnak ígérkező, augusztus végéig nyitva tartó tárlat többszöri megtekintését, tekintve, hogy a részt vevő alkotók cserélődnek majd. A Reflectopia május 10-től fogadja látogatóit a Csikász Galériában.

A kerámiaművészet szerelmeseit a május 16-án a Dubniczay-palotában nyíló, A föld útjai című kiállítás várja, amelyen két kortárs japán kerámiaművész, Aso Rando és Hioki Tetsuya, illetve Néma Júlia és Czigány Ákos fotóművész alkotásai lesznek láthatók. A Művészetek Háza Veszprém és a Bakony–Balaton UNESCO Globális Geopark együttműködésével, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, az EU-Japan Fest Japan Committee, valamint a Japán Alapítvány támogatásával megvalósított kiállítás a japán Gifu prefektúrában található Mino világhírű, most, a 21. században is virágzó kerámiakultúrájába enged bepillantást.