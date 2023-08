A Veszprém vármegyei rendőrök 2023. augusztus 8-án, Balatonalmádi belterületén hajtottak végre sebesség-ellenőrzést. A személygépkocsi férfi sofőrje 50 km/h óra helyett 145 km/h sebességgel haladt, ezért az egyenruhások 300 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki részére.

Továbbra is hangsúlyozzuk, hogy a sebességhatárok be nem tartása potenciális balesetveszélyt hordoz magában. A gyorshajtó járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik!

A rendőrség célja nem a bírságok kiszabása, hanem az életveszélyes helyzetek megelőzése, a szabályszegők közlekedésből való kiszűrése.