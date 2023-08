– Felemás érzések kavarognak bennem, egyik szemem sír, a másik nevet. Nevet, hogy megértem ezt a szép kort, ilyen életutat hagyhatok magam mögött, ugyanakkor a másik szemem sír, hogy befejeződik, mondta Dányi Béla dandártábornok. Felidézte, 2000-ben került a szervezethez, és mindig arra volt a legbüszkébb, hogy másokon tudott segíteni. Így történt a tiszai árvíznél, majd az ottani helyreállításnál. Aztán a dunai árvíznél, illetve a Kőrösök vidékén vett részt a védekezési munkálatokban. 2010-ben a borsodi árvíznél, majd a vörösiszap katasztrófánál dolgozott. Utóbbinál rövid időt töltött el, mert átvezényelték az országos törzsbe. 2014-ben a Mura környéki árhullám enyhítésében vett részt. Kiemelte, örömmel tölti el, hogy vezetése alatt még erősebb lett a mentő tűzvédelem a vármegyében, ugyanis a korábbi 14 önkéntes tűzoltó egyesület helyett ma 30 működik, melyekből kettő önállóan beavatkozó egyesület. A növekedésben meghatározó volt a települések vezetőinek támogatása, illetve az együttműködés is. Pályázati forrásból pedig sikerült beszerezni a megfelelő technikai eszközöket, de fontosak voltak a képzések, a közös gyakorlatok, és így az önkéntesek hatékonyan tudnak együtt dolgozni a hivatásos egységekkel, és ezzel eredményesen tudnak hozzájárulni adott település és a vármegye biztonságához. A dandártábornok arra is büszke, hogy a hadnagyi fokozattól a tábornokiig jutott el.

Aláhúzta, az országos főigazgató évente értékeli a szervezet teljesítményét, és már hosszú ideje, így vezetése, illetve az elmúlt nyolc év alatt hétszer a legmagasabb értékelést kapta meg a vármegye. Néhány éve pedig az ajkai hivatásos parancsnokság volt az ország legjobb parancsoksága. Örvendetes az is, hogy tavaly a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője volt az év iparbiztonsági szakembere. – Úgy gondolom, a munkában a közösség teljesítménye a meghatározó, vélekedett. Rámutatott, a jelzések száma nem azonos a káresetek számával, mert utóbbiak között is megkülönböztetünk tüzet és műszaki mentést. Befolyásoló tényező egyfelől az időjárás, mert ha viharos, csapadékos, akkor nagy károkat tud okozni, szabadtéri tűz pedig főként száraz időszakban fordul elő. Befolyásolják a káreseteket az ipari létesítmények, valamint a közlekedés. A tűzoltók dolgoznak a baleseteknél is, melyekből a dandártábornok szerint nincs több, mint korábban, viszonyt manapság súlyosabb esetek fordulnak elő, ami adódhat a járművek nagyobb teljesítményéből. A lakástüzeket érintő felvetésre megjegyezte, ahogy a baleseteknél, ha az ember betartja a szabályokat, megelőzhetőek lennének. Dányi Béla szerint az állomány felkészült, elhivatott, elkötelezett. Mint mondta, alapvető, hogy az állomány feladatait elvégezze, az elöljárók, illetve társadalom elvárásainak eleget tegyen, a jogszabályokat és a törvényt betartsa, illetve betartassa. Ez összhangban kell álljon a mentő tűzvédelemmel. Nagyon lényeges a megelőzés, ami károkat okozhat, emberéletet is követelhet. Érvelése szerint amiatt tartják fontosnak az igazgatóságnál a gyerekekkel történő közös karácsonyfa díszítést, a nyílt napokat, hogy az emberek minél jobban lássák a katasztrófavédelem napi munkáját, illetve legyen információjuk a megelőzésről. Kitűnő az együttműködésük a társzervekkel, ezt jelzi, hogy az igazgatóság 62 szervezettel kötött együttműködési megállapodást. Legtöbbet a rendőrséggel és a mentőszolgálattal találkoznak, a közös feladatok miatt. A dandártábornok szerint egy jó vezetőnek következetesnek, fegyelmezettnek kell lennie. Ezeket a személyiségjegyeket igényli hobbija a vadászat is.

Terveiről kifejtette, szeretne több időt tölteni három unokájával, családjával, hódolni a hobbijának. Szeret kertészkedni. Veszprém vármegye számára a kezdet és a vég ugyanis 1980-ban itt kezdte hivatásos pályáját még katonaként, 1985-ig szolgált Tapolcán. Aztán 2015. július 15-én nevezték ki a VVMKI élére. –Úgy gondolom, hogy az ország egyik, ha nem a legszebb vármegyéjében szolgálhattam, a Bakony, a Balaton, két csodálatos természeti környezet mérhetetlen felüdülést jelent az ember számára. Szenvedélyemből adódóan is szeretem a természetet, és csodálom a vármegye épített környezetét is, hangsúlyozta.