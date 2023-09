Elsődleges információink szerint egy teherautó előzött egy buszt, amikor nekiütközött egy az út szélén álló autónak. A balesetben többen is megsérültek, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Úgy tudjuk, hogy az autóban ülő ember életéért jelenleg is küzdenek. Az utat lezárták, a forgalmat elterelik. A műszaki mentést a tűzoltók végzik.

