Kecskemét-Veszprém 3-2 (0-1)

Kecskemét. V.: Juhász, Apkó, Muhari. Kecskemét: Rigó – Bíró, Pál, Suscsák, Tomic. Csere: Krajcsi, Lehotai, Hajnal, Gondi, Bencsik R., Kajtár, Haász, Fekete, Szabó J. Edző: Koós Károly.

1. FC Vesprém: Spandler – Tatai, Dorogi, Gavrilovics, Lux. Csere: Őri, Kártik, Bognár P., Ábrahám, Bognár M., Fellembek, Gerencsér. Edző: Fehér Zsolt.

A vendégek számára már nem volt tétje az idény utolsó bajnokijának, a hazaiak viszont a fináléért küzdöttek, egy sikerrel bebiztosíthatták a célt.

A Veszprém emberelőnyös játékkal kezdett, Rigónak többször is védenie kellett. A folytatásban volt helyzet a másik oldalon is, de nem született hazai gól az első félidőben. Vendég viszont igen, a 15. percben Gerencsér fejezett be közelről egy szép akciót, 0-1.

A második játékrész kecskeméti találattal kezdődött, Bencsik Roland értékesítette a Suscsák felrúgásáért megítélt büntetőt, 21. perc: 1-1.

A 22. percben Suscsák villant és már a házigazda vezetett, 2-1.

A Kecskemét tovább nyomott, szerette volna padlóra küldeni ellenfelét, de Spandlerék állták a sarat és a 29. percben egyenlített az 1. FCV. Egy gyors kontra végén Bognár Patrik gyönyörű mozdulattal emelt Rigó kapujába a hatosról, 2-2.

Az utolsó 10 percben is remekül helytállt a bakonyi csapat, azonban a legvégén elég volt egy figyelmetlenség és a Kecskemét büntetett. Az 5 a 4 ellen támadó hazaiak már-már kétségbeesetten járatták a labdát, majd sikerült azt középre juttatniuk, ahol Suscsák érkezett és a kapuba passzolt, 10 másodperccel a végső dudaszó előtt szerzett győztes gólt a házigazda, 40. perc: 3-2.

A Kecskemét a címvédő Haladással játssza majd a bajnoki döntőt. A veszprémiek a következő hétvégén a Magyar Kupában vigasztalódhatnak, a négyes döntőben a Maglód lesz az első ellenfelük. Ha fináléba jutnak, akkor a Haladással, vagy a Berettyóújfaluval néznek majd farkasszemet.

A felsőházi rájátszás végeredménye: 1. Haladás 28 pont, 2. Kecskemét 26, 3. Berettyóújfalu 24, 4. Nyíregyháza 13, 5. DEAC 9, 6. Veszprém 7.