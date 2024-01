Mint megtudtuk, a NAV munkatársai több különböző adatbázist, információt felhasználva ellenőriztek egy TikTok-hirdetőt, akiről – inkognitója ellenére – kiderült, hogy hol, mikor és milyen értékű árut adott el, valamint az is, hogy bevételei után nem fizetett adót. Az illegálisan működő kereskedő „márkás” ruhaneműket, cipőket, csizmákat, táskákat, karórákat, ékszereket árult. Feltöltött videói, rendszeres hirdetései egyértelműen utaltak az üzletszerűségre és a tetemes árukészletre, sőt Facebook-profilja is azonosítható volt.

Bebizonyosodott az is, hogy a profil működtetője zárt Facebook-csoportban és klasszikus piactéren is végez értékesítést. Az azonosított eladónak nem volt érvényes adószáma, nem volt érdekeltsége gazdasági társaságban és munkahelye sem, így üzletelt. Mivel a több forrásból gyűjtött adatok alapján iparjogvédelmi jogok megsértése

bűncselekmény gyanúja merült fel, az ellenőrök a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőreivel együtt személyes látogatást tettek az adott piacon. A próbavásárláskor tényszerűen is bebizonyosodott, hogy az eladónak sem számla-, sem nyugtatömbje nem volt, és online pénztárgépet sem használt, a márkásnak tűnő termékeket egy furgonból árusította. A márkajelzéses áruk vizsgálatakor a szaktanácsadó megállapította, hogy azok hamisítványok. A Bevetési Igazgatóság munkatársai összesen 112 ruházati terméket foglaltak le. Az ügyben adóigazgatási eljárás, büntetőeljárás és szabálysértési eljárás is indult.