Témaválasztáskor a gyerekek a közlekedési helyzetek áttekintése során megismerik a legfontosabb közlekedési szabályokat, amelyek megszegése balesethez vezethet. A gyermekrajzpályázatra két kategóriában jelentkezhetnek az iskolások; 7–11, illetve 12–15 éves diákok pályaműveit várják. Bár a pályázat legfontosabb célja az edukáció, a balesetek megelőzésének módjait már gyermekkorban érdemes elsajátítani.

Rajzpályázat korábban is volt a vasútnál, de most a baleset-megelőzés a téma

Fotó: Benkő Péter/Napló

A vasúttársaság több mint tíz éve együttműködik a rendőrséggel, éves szinten 60–70 helyszínen tartanak közös közlekedésbiztonsági ellenőrzést. A két szervezet már korábban is megszólította az iskolásokat, tavalyelőtt a már önállóan közlekedő tizenéveseket, fiatal felnőtteket célozták meg, akik kerékpárral, gyalogosan tévednek a sínekre. A vasút 2022-ben elindított vasútbiztonsági kampányának kezdete óta működteti az elrettentő baleseti helyszíni fotókat, magyarázó- és alapinformációkat, valamint a témában készült saját videókat bemutató oldalát. A vasúti átjárós balesetek rendkívül magas száma miatt ebben az évben a mozdonyvezetők nyílt levélben fordultak a közúti közlekedőkhöz.

A idei kampány során a vasúti átjárók közelében újra találkozhatunk figyelemfelkeltő plakátokkal. Vonatokon is megjelennek vasútbiztonsági témájú üzenetek, filmek. A nyári időszakban a balatoni és a Velencei-tó közelében fekvő átjáróknál és az Erzsébet-táborokban oktatási jellegű, baleset-megelőzési célú kitelepülésekkel erősítik a kampányt, közben a közelben a rendőrség közúti ellenőrzéseket tart.

Már gyermekkorban tudni kell: utasok kizárólag a számukra megnyitott helyeken tartózkodhatnak

Fotó: Benkő Péter/Napló

A vasúttársaság igyekszik a lehető legtöbbekhez eljuttatni üzenetét: járművel vagy gyalogosan közlekedve is élet-halál kérdése lehet a KRESZ-szabályok betartása! Ha a vasúti átjárót biztosító berendezés nem működik, meg kell állni az átjáró előtt, és csak azután szabad továbbhaladni, ha meggyőződtünk, hogy nem jön vonat és a biztonságos áthaladásnak minden feltétele megvalósul. Ez, valamint a fényjelzőkészülék tilos jelzése gyalogosokra, kerékpárosokra is vonatkozik, sőt még a megkülönböztető jelzést használó járművekre is. A vezetés közbeni telefonálás eltereli a vezető figyelmét, a szembe sütő nap elvakítja, nehezebben veszi észre a jelzést. De a fényjelzőre tűző nap is okozhat problémát. Amennyiben a közúti jármű vezetője nem tud kétséget kizáróan megbizonyosodni a jelzésről, akkor a vasúti átjáró előtt érdemes lassítani, megállni. Utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, tiltott helyen tartózkodás miatt bekövetkezett balesetek vasútüzemi területeken történnek. Évente többen szenvednek súlyos égési sérüléseket, amikor vasútüzemi területen illegálisan felmásznak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára, és áramütést szenvednek. Sajnos az izgalmas elfoglaltságnak tűnő szelfikészítés a vonat tetején halállal járhat, itt jellemzően fiatalok érintettek.

Érdemes tehát kellő életkorban elkezdeni a figyelemfelhívást, ennek célja a pályázat is.