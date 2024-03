Tilos – de mit és meddig szabad, és mi az, amit egyáltalán nem?

Általános szabály, hogy bárkinek, aki nem vasúti dolgozó – ezért nincs tisztában a szabályokkal, a vasút jellegzetességeivel, a vonóerő-állomány működésével – csak és kizárólag az utasforgalom számára megnyitott területen (várótermekben, állomások, megállóhelyek bejáratánál, peronokon, aluljárókban, mozgólépcsőn) szabad tartózkodnia.

Hosszú évek óta számtalan rajongója lett a vasútnak, ők járják az állomásokat, a nyílt pályák melletti részeket, fotókat, videókat készítenek mozdonyokról, szerelvényekről. Velük nincs probléma, kétévente részt vesznek szervezett balesetvédelmi oktatáson, s jól tudják, üzemi területre csak külön engedély birtokában léphetnek be. Anélkül nem is teszik, mozdonyra nem másznak fel, az már egy teljesen más „műfaj”. Viszont tudni kell, hogy a peron mellett közvetlenül futó vágányok is üzemi területnek számítanak, rajtuk bármikor közlekedhetnek különböző vasúti járművek.

De kit érhet halálos áramütés? Itt azt érdemes tudni, él egy másfajta „hobbi” is, ami teljes mértékben eltér a vasútfotózástól. Művelői ugyanis nem a járműveket, hanem saját magukat fotózzák, hogy mutogassák bátorságukat, merészségüket, ügyességüket – és kicsit urbex jellege is van a mozdonyra felmászva készített szelfiknek. Mert ezek sötétben készülnek, amikor nem látják a biztonságiak. Nem véletlenül. De elsősorban a magamutogatás a cél, ami – túl azon, hogy tilos – bizony életveszélyes is, és nem kevés fiatal életébe került eddig.

Felsővezeték-javító jármű Veszprémben

Fotó: Benkő Péter/Napló

Mert kimondottan tilos felmászni bármilyen (!) vasúti járműre. Kezdjük ott, hogy balesetveszélyes, ha nem képzett vasutas teszi azt, olyan, aki tisztában van vele, hova léphet, miben kapaszkodhat s miben nem. Azt sem árt tudni, egy dízelmozdonynak is vannak elektromos berendezései, csatlakozási pontjai. De az igazán „bátrakat” a felsővezetékek vonzzák – ebből lesz, ebből lett legutóbb is a baj. Még egy látszólag álló, üzemen kívüli mozdony is másodpercek alatt áram alá kerülhet, elég, ha felcsapja a vezér az áramszedőt, mert utasítást kapott az indulásra, amit nem feltétlen vesz észre a mozdony tetején mászkáló fiatal, őt pedig nem figyeli a mozdonyvezető, akad más dolga is. Ebből kifolyólag is történt már baleset. De még ez sem kell, hiszen a villamos felsővezeték már kétméteres távolságon belül halálos áramütést okozhat. S ha valami csoda folytán az illető felmászott, a „drótot”, áramszedőt nem fogta meg, a szelfit is elkészítette, nos, akkor is illegálisan tartózkodik utasforgalom elől elzárt területen, és – mivel sötét van – kérdés, mennyire képes sérülés, le-, megcsúszás vagy egyéb baleset nélkül visszatérni a földre…

A vasút hangsúlyozza, a járművek alatt is szigorúan tilos átbújni, életveszélyes a felsővezeték-hálózat más részeit, oszlopokat, kapcsolókat érinteni, fogdosni. Hangsúlyozzák, az ilyen elektromos berendezésekben, a velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon jól láthatók a huszonöt kilovoltra (nem kevés!) utaló feliratok, szimbólumok.

Jó tanácsként végül annyi, ha bátorságodat szeretnéd fitogtatni, tedd meg! Mássz meg egy hegyet, kilátót, nevezz be sportversenyre, de ha valóban (de tényleg valóban) érdekel a vasút világa, tanuld meg a fotózást, és gyakorold, de csakis a fent leírt szabályok alapján, utasforgalom számára megnyitott területen, vagy nyílt pályán, szintén a szabályoknak megfelelően. Nézz körül a neten, mikor szerveznek balesetvédelmi tanfolyamokat a Keleti pályaudvaron vasúti dolgozók és vasútfotósok részére, ahol részletesen elmondják a nyílt vonali fotózás előírásait is. Mert vannak. Mint ahogy a szabályok is – érted (is) vannak.

Válaszd inkább a vasútfotózást! Érdekes, legális hobbi, sokat megismersz a vasút világából

Fotó: Benkő Péter/Napló

Magadat pedig a vasút mellett szabályosan állva, vagy odahaza is fotózhatod.