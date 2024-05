Miért kell mindenáron áthajtani, ha már biztos, hogy tilosra vált a jelzőlámpa? Miért kell csak azért is beragadni egy kereszteződésben, akadályozva a keresztirányú forgalom elindulását, haladását? Miért kell a helyi járatnak behajtani a csomópontba, amikor látja a sofőr, nincs esélye továbbhaladni, és tudja, a busz mérete torlódást okoz? S miért kell a kerékpárosnak a haladni nem tudó, de mindenáron, minden egyes szabad centit kihasználó kocsik között szabálytalanul, a kerékpáron ülve átevickélnie a zebrán? Csúcsforgalomban rohanunk, rohannánk, de a biztonság többet ér, pár perces késés mindenkinek megbocsátható, úgy gondoljuk. Egy dolgot tehetünk mindezek ellen – kellő időben induljunk el. Ilyenek, és még sok egyéb kérdés, illetve gondolat merül fel abban, aki megnézi a rendőrségi videót.

A rendőrök a magasból is figyelték a szabálytalankodókat, hiszen munkájukat drón is segítette. A szabályszegőket pedig minden esetben megállították, intézkedtek velük szemben. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság kéri, hogy senki ne veszélyeztesse saját maga, utasai és a többi közlekedőt életét, testi épségét azzal, hogy áthajt a tilos jelzésen! Mindig maradéktalanul tartsa be a közlekedési szabályokat… hogy mindenki hazaérjen!