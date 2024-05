Méltatta a kormányzat által támogatott, ingyenes képzést Porubszky Szabolcs, a VVBVI parancsnoka, ezredes és Kavalecz Gábor, a Veszprémi Szakképzési Centrum főigazgatója. Kiemelték, az intézet és az említett centrum között létrejött együttműködésre alapozva indult el a börtönben 2023 decemberében az ügyvitel ágazaton belüli, titkársági munka szakterülethez tartozó számítógépes adatrögzítő szakképesítést érintő képzés, három csoportban, 15 nő és 30 férfi fogvatartott bevonásával. A képzés 2024 áprilisában a Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont által szervezett vizsgával zárult. A képzést a veszprémi centrum ingyenesen tudta biztosítani a résztvevőknek. A fogvatartottak közül végül 32-en, 11 nő és 21 férfi tett sikeres vizsgát. Ők az elektronikus ügyintézéshez szükséges szoftverek kezeléséhez, valamint az ügyviteltechnikai, irodai kommunikációs eszközök használatához szükséges ismereteket szerezték meg, és a tízujjas vakírás módszerét is elsajátították.

Porubszky Szabolcs, az intézet parancsnoka, ezredes adta át a bizonyítványt Bognár Szilviának Fotó: Kovács Erika

– Reményeink szerint a képzésen történő részvétel és a sikeres vizsgával megszerzett képesítő bizonyítvány megkönnyíti a fogvatartottak szabadulás utáni beilleszkedését, fogalmaztak a szónokok. Mint ismert, az intézet és a centrum képviselői 2024 januárjában írtak alá a börtönben megvalósuló felnőttképzést érintő együttműködési megállapodást. Akkor elhangzott: további közös céljaik között szerepel a korábban már sikeresen megvalósult alapszakmaképzések, mint például a divatszabó vagy a textilgyártó, újbóli elindítása. A büntetés-végrehajtási szervezet törvényben meghatározott, reintegrációt támogató feladata a szabadulás előtt álló fogvatartottak felkészítése a munkaerőpiaci kihívásokra. A szabadságvesztés alatt elsajátított piacképes, keresett szakmák a társadalmi elvárásokhoz, kiemelten a bűnismétlés megelőzéshez igazodva a szabadulók számára tisztességes megélhetést biztosíthatnak. A szakmaképzés további jelentősége a fogva tartás alatti teljes foglalkoztatás elérése, hiszen az elsajátított szakmákra nemcsak a civil életben, hanem a börtönökben is szükség van. Erre jó példa, hogy a szakképzési centrum 2018-ban indított női szabó-varró képzése után alakították ki a veszprémi börtönben az azóta is üzemelő varrodát, amely a büntetés-végrehajtás önellátásához járul hozzá a fogvatartotti formaruhák varrásával, továbbá a képzésen résztvevők szakmai gyakorlatát is támogatja, hiszen a szabadulás után azonnal használható tudással is felvértezi a női elítélteket. Az átadáson részt vett Gyarmati Margit alezredes, fogvatartási alosztályvezető és Kövesdi Anett, a szakképzési centrum szakmai és koordinációs vezetője is.

Bognár Szilvia és Kanalas Veronika kérdésünkre elmondta, örömmel használták ki a lehetőséget, mert tanultak, addig sem a zárkában voltak. A tudást szabadulásuk után alkalmazzák majd.