Népszavazásról, nemzeti konzultációról, valamint a szülők jogáról is beszélt Kontrát Károly képviselő lapunknak.

- Amikor 2016-ban a migráció ügyében fordultunk az emberekhez, az akkor kapott megerősítés elég volt, hogy a kötelező kvótákat megfékezzük. A népszavazás abban segít, hogy nemzeti hatáskörben a gyermekvédelmi szabályokat úgy alkossák meg, ahogy azt Magyarországon az emberek helyesnek tartják. A vita arról szól, ki dönt arról, hogyan neveljük a gyermekeket, szexuális nevelésük kizárólag a szülő dolga és joga, ezért a szexuális propagandától meg kell védeni őket, utalt a képviselő a jövő legfontosabb kihívásaira. Azt mondta, nem állunk el a gyerekeket célzó LMBTQ propaganda útjából. Országos népszavazás lesz ebben a témában, így Európában elsőként a magyar emberek mondhatják el véleményüket. Más országokban erről a balliberális politikai elit dönt, az emberek megkérdezése nélkül. A népszavazást a kormány kezdeményezte az Országgyűlésnél, melyet végül a köztársasági elnök rendel el.

A törvény lehetőséget ad arra is, hogy a népszavazás akár a választás napján legyen, mert így sokkal kevesebbe kerülne.

A képviselő kiemelte, a kormány kitart amellett, hogy meg kell fékezni a gyermekekre irányuló egyre agresszívabb szexuális propagandát, amit a nemzeti konzultáció is megerősített: a válaszadók 97 százaléka ugyanis így vélekedett. - Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a törvény vörös posztó az egyre agresszívabb LMBTQ-propaganda számára. Brüsszel és a balliberálisok egyre több eszközzel próbálják rábírni a kormányt, hogy hátráljon meg a gyermekvédelmi törvény ügyében, fogalmazott a politikus, majd hozzátette, Brüsszel, a Soros-hálózat és a baloldal ugyanazt akarja: engedjük be az LMBTQ-propagandát az óvodákba, iskolákba, médiába. A politikai támadások, a médiatámadások, a kötelezettségszegési eljárás mellett Brüsszel pénzügyileg is zsarolja Magyarországot, visszatartja a hazánknak járó pénzeket.

Kontrát Károly kifejtette, 2022-ben arról is döntünk, hogy gyermekeink milyen hatások alatt nőnek fel, biztosan lesz népszavazás a gyermekvédelemről. Erre azért is van szükség, mert ugyan a Fidesz törvényt hozott a gyermekek védelmére, de a baloldal ezt támadja, és rászabadítaná az LMBTQ-aktivistákat az óvodákra és az iskolákra. Fekete-Győr András egy rádióbeszélgetésben megerősítette, hogy transzszexuálisoknak is engedné, hogy szexuális felvilágosító órákat tartsanak az óvodákban és az iskolákban. Márki-Zay Péter a BBC-nek kifejtette rádióinterjújában, hogy azonnal eltörölné a gyermekvédelmi törvényt. A képviselő szólt arról, hogy mindenhol ezt teszik a világon, ahol hatalmon vannak. Egyre kisebb gyerekek körében és egyre agresszívabban terjesztik az LMBTQ-propagandát. A szülők megkérdezése nélkül óvodai, iskolai oktatás részévé teszik, és a gyerekek körében gátlástalanul népszerűsítik a nemi átalakító kezeléseket, műtéteket. A magyar baloldal ez ügyben is szolgaian teljesítené Brüsszel és a Soros-hálózat megrendeléseit.

Kontrát Károly hangoztatta, Brüsszelben már ezt teszik. Itthon nem dicsekednek vele, de a magyar baloldal európai parlamenti képviselői Gyurcsánynéval az élen minden LMBTQ-lobbi előterjesztést megszavaznak. A képviselő hozzátette, nemcsak Gyurcsányné, a többi DK-s képviselő, a momentumos Donáth Anna, Cseh Katalin, és a szocialista Ujhelyi István mindannyian szorgalmasan nyomogatják Brüsszelben a gombot az LMBTQ-propaganda előretöréséhez. A politikus azt mondta, megszavazták a saját hazájuk elleni állásfoglalást is a gyermekvédelmi törvény miatt, és most is minden erejükkel fűtik a Magyarország elleni támadásokat.